Kuba je v potravinovej kríze: Zavádza prídelový systém, kupóny na kuracie či ryžu

Prídelový systém sa podľa kubánskej ministerky obchodu Betsy Díazovej bude týkať okrem iného kuracieho mäsa, ryže, vajec, fazule, niektorých údenárskych výrobkov, mydla, čistiacich prostriedkov a zubnej pasty. Jeho cieľom je "spravodlivá a racionálna distribúcia" nedostatkových produktov, povedala Díazová, ktorá nedostatky v zásobovaní pripisuje sprísneniu obchodného embarga zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

"Vyzývame na pokoj," povedala Díazová s tým, že ľudia by mali byť pokojní, pretože aspoň jedlého oleja bude dostatok. "To nie je produkt, ktorého by mal byť na trhu akýmkoľvek spôsobom nedostatok," dodala Díazová.