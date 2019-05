Pobrežná stráž zachytila pri líbyjskom pobreží stovky migrantov: Hneď ich poslali naspäť

TRIPOLIS - Pobrežná stráž Líbye zachytila v Stredozemnom mori 214 migrantov a vrátila ich do tejto severoafrickej krajiny. Vo štvrtok o tom informovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), ktorú citovala agentúra DPA.

Migrantov priviezli naspäť na líbyjské pobrežie v stredu večer, oznámila IOM bez uvedenia podrobností o tom, kde čln s migrantmi objavili alebo kde v Líbyi sú títo ľudia zadržiavaní. IOM takisto vyjadrila obavy z "navracania a svojvoľného zadržiavania migrantov", lebo boje v blízkosti líbyjského hlavného mesta Tripolis stále trvajú.

Migrantov zachránených pri líbyjskom pobreží obvykle dopravia do centra patriaceho pod líbyjský úrad Kontrola ilegálneho prisťahovalectva. Veliteľ tzv. Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífa Haftar, pôsobiaci na východe krajiny, dal minulý mesiac svojim silám rozkaz dobyť Tripolis od medzinárodne uznanej vlády riadenej premiérom Fájizom Sarrádžom.

Boje o Tripolis si už vyžiadali 443 životov a 2110 zranených, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Konflikt sa dostal do slepej uličky, keď ani jedna strana nedosiahla podstatný úspech, ale pritom muselo zo svojich domovov odísť takmer 60.000 ľudí.

Humanitárne organizácie varujú pred nebezpečenstvom, ktoré hrozí približne 3000 migrantom a utečencom, zavretým v zadržiavacích centrách v Tripolise a jeho okolí. Líbya sa dostala do chaosu po povstaní z roku 2011, keď bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. V posledných rokoch sa krajina stala hlavnou tranzitnou trasou pre migrantov, väčšinou Afričanov, ktorí sa snažia po mori dostať do Európy. Na tejto nebezpečnej ceste do Európy boli zachránené tisíce ľudí, ale tisíce ich aj zahynuli.