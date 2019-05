Mladík znásilnil partnerku (21): Mala pozerať videá o islamskej viere, aby bola lepšou ženou

Pár sa podľa informácií na policajnom webe dal dokopy koncom roka 2016, no už po niekoľkých dňoch začal byť Mohammed voči svojej partnerke násilnícky a týral ju ďalších 18 mesiacov. Svoju obeť v jednom prípade chytil za hrdlo a pritlačil o šatník. Keď sedeli v aute, udrel ju do tváre a vyrazil jej niekoľko zubov. V apríli minulého roku ju po hádke znásilnil. Varoval ju, že v prípade, ak sa bude priečiť, bude čeliť následkom v podobe násilia voči nej aj jej rodine.

Príbuzní, ktorých znepokojila zmena vzhľadu a správania sa dievčaťa, sa začiatkom roku 2018 obrátili na políciu vo West Midlands. Nakoniec sa obeť odhodlala predložiť na polícii voči Khanovi formálnu sťažnosť. Prípad sa dostal na súd, ktorý minulý štvrtok rozhodol, že muž je vinný a odpyká si trest odňatia slobody v dĺžke 12 rokov. Taktiež bude zapísaný do registra sexuálnych delikventov.

Mohammed Khan Zdroj: west-midlands.police.uk

"Táto mladá žena úplne zmenila svoje správanie, aby potešila Khana; vynechávala skúšky, klamala o zraneniach a prestala nosiť mejkap. Našťastie, členovia rodiny si všimli tieto znaky a oznámili to polícii. Súčasťou Khanovho zneužívania bolo naučiť ju, že mu nemôže povedať „nie". Inak by šiel hľadať uspokojenie niekam inam. A takáto bola kontrola, ktorú mal nad ňou, zostala s ním a povedala, že ho stále milovala napriek tomu, že ju podrobil hroznému fyzickému a sexuálnemu násiliu," vysvetlila detektívka inšpektorka Cate Webb-Jonesová z jednotky na ochranu obyvateľstva.

Obeť tiež dôstojníkom povedala, že sledovala videá o islamskej viere, pretože to z nej malo urobiť lepšiu priateľku. „Je to jeden z najhorších prípadov nátlakovej kontroly, ktorý sme videli, a som rada, že nebezpečný páchateľ, ktorý predstavuje jasnú hrozbu pre ženy, bol nadlho uväznený. Vysiela to tiež silný signál, že takéto odporné správanie je úplne neprijateľné a že páchatelia riskujú mnoho rokov za mrežami," dodala policajtka na webovej stránke a povzbudila každého, kto si všimne vo svojom okolí podobnú zmenu správania, aby sa nebál to nahlásiť. Odborníci, ktorí sa zaoberajú trestnými činmi domáceho násilia, môžu obete ochrániť a ponúknuť praktickú pomoc.