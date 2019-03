Slovenka doma prežívala peklo: Násilie aj vyhrážky smrťou, partner ju nútil pozerať videá Talibanu

Prípad, o ktorom rozhodoval Okresný súd v Trenčíne, naháňa strach. Všetko sa odohrávalo od januára 2018 do mája toho istého roku, teda dlhých päť mesiacov.

Odpad, načo si sa vlastne narodila

Muž mal svoju družku, s ktorou žil v spoločnej domácnosti, ponižovať rôznymi vulgárnymi nadávkami, hovoril jej, že je odpad či načo sa vlastne narodila. Vyhrážal sa jej aj zabitím, smrťou jej syna či rodičov.

Muž neváhal vziať do ruky nôž, vyhrážkami nešetril. Zdroj: Getty Images

"Najmenej dvakrát vzal veľký nôž a keď sa k nemu priblížila, tak jej povedal, že ten nôž neslúži na jedlo, raz ju pritlačil k stene, pridusil ju a dal jej na krk ten nôž a spýtal sa, či sa nebojí, že on ju môže zabiť, že jej môže podrezať tepnu, inokedy dal nôž pod vankúš a povedal jej, že ak je taká odvážna, tak má spať, ale nemá sa mu obracať chrbtom, lebo ho môže mať v chrbte, " uvádza sa v rozsudku OS Trenčín.

Chcel sa na niekom vybiť

Opis toho, čo žena mala prežívať, je skutočne desivý. Jej druh ju nútil dokonca k tomu, aby na internete pozerala videá Talibanu, kde naživo ľuďom odrezávali hlavy. "Povedal jej, že by chcel zabiť človeka a že ona je pod rukou," zaznelo pred súdom. Na dennom poriadku mali byť aj bitky. Päste do rebier, brucha, či do hlavy. Avšak len tam, kde mala vlasy, aby zakryli modriny. Keď sa ho spýtala, za čo to bolo, odvetil, že lebo má zlú náladu a musí sa na niekom vybiť.

Žena sa musela pozerať na to, ako príslušníci Talibanu odrezávajú ľuďom hlavy. (ilustračná foto) Zdroj: SITA, Twitter

Po tom, ako jej majster vo firme zablahoželal k Medzinárodnému dňu žien a dostala od neho bozk na líca, ju mal muž chytiť, zdvihnúť za krk o stenu a päsťou jej vraziť do nosa. Všade bola krv. To máš za toho majsta, povedal jej. Keďže s ňou bol v práci, mal nad ňou dohľad. Nútená izolácia od okolia sa navyše mohla podpísať pod to, že sa nikomu nezdôverila. Situácia bola až taká zlá, že partnerku nepustil ani len k lekárovi. "Keď bola chorá alebo dobitá, spať mohla ísť až vtedy, keď jej to dovolil a taktiež vstať mohla až keď jej to dovolil, zapáliť cigaretu si mohla až vtedy, keď jej to dovolil," opisuje dokument.

Žena bola tak vystrašená, že sa za násilníka dokonca prihovorila vedeniu penzióna, kde bývali, aby ho nevyhodili. Vyhrážal sa jej, že ak tak neurobí, bude ju sledovať a spozná, čo je peklo. Ženu však nútil aj k sexuálnym praktikám, ktoré sa jej protivili. "Sex s ním mala poškodená nedobrovoľne iba preto, aby nenaplnil svoje vyhrážky," dočítate sa v rozsudku.

Sedem rokov

Muž sa podľa súdu dopustil zločinu týrania blízkej osoby, vydierania a sexuálneho násilia. Aký dostal trest? Okresný súd v Trenčíne rozhodol, že si posedí šesť rokov a osem mesiacov vo väznici s minimálnym stupňom stráženia."Súd obžalovanému zároveň ukladá ústavné ochranné protitoxikomanické liečenie," približuje rozsudok.

Tým, že 15. mája 2018 telefonicky kontaktoval kamaráta, ktorému povedal, "čo mi to spravila, ja ju zabijem", sa zároveň dopustil nebezpečného vyhrážania. Súd mu preto, keďže nebol občanom SR, uložil trest vyhostenia na päť rokov a ďalšie štyri mesiace väzenia navyše. To, čo si prežila jeho obeť, však nezvráti žiadny trest.