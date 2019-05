Zelenskyj už pred prevzatím funkcie naznačuje príklon k Európe, tvrdí Mathernová

BRUSEL - Budúci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už pred svojou inauguráciou dáva Bruselu najavo, že má záujem pokračovať v úzkych kontaktoch s Európskou úniou. Uviedla to Katarína Mathernová, zástupkyňa generálneho riaditeľa riaditeľstva Európskej komisie pre susedskú politiku a rozširovanie.

Najvyššie postavená Slovenka v štruktúrach exekutívy EÚ, ktorá má na starosti krajiny Východného partnerstva (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina) spresnila, že vo štvrtok do Bruselu zavítali bývalý ukrajinský minister financií Olexandr Danyľuk a bývalý štátny tajomník ministerstva spravodlivosti a tiež bývalý člen národnej agentúry na boj proti korupcii Ruslan Riabošapka. Oboch si budúci prezident vybral do svojho tímu poradcov.

"Som rada, že sa mi podarilo presvedčiť týchto ľudí, aby sem prišli," povedala Mathernová. Snahou Danyľuka a Riabošapku bolo nadviazať prvé kontakty a dialóg a nastaviť spoluprácu medzi novým ukrajinským vedením a európskymi inštitúciami ešte pred inauguráciou prezidenta.

Na snímke Katarína Mathernová (vľavo) Zdroj: TASR – Štefan Puškáš

Takéto kontakty majú podľa Mathernovej logiku, lebo "čas beží". Inaugurácia by sa mala uskutočniť koncom mája alebo začiatkom júna a na jeseň Ukrajinu čakajú parlamentné voľby. Zelenskyj s takým silným mandátom, aký dostal vo voľbách (73 percent hlasov) bude čeliť veľkým očakávaniam Ukrajincov.

"Oni sa potrebujú skonsolidovať, nájsť spôsob ako riešiť svoje priority — rast ekonomiky, odstránenie korupcie a prekonanie patovej situácie na Donbase. To sú otázky, na ktoré potrebujú nájsť konkrétne riešenie a potrebujú s nimi pohnúť v najbližších šiestich mesiacoch," uviedla Mathernová.

To podľa nej vo štvrtok vo svojej dvojhodinovej prezentácii opísali aj Danyľuk a Riabošapka, ktorí mali na programe stretnutie s členmi Politického a bezpečnostného výboru EÚ. Ten združuje zástupcov veľvyslancov členských krajín pri EÚ (COREPER2), takže všetci členovia EÚ budú informovaní o zámeroch Zelenského. Aj o tom, že nový prezident má jednoznačný záujem na napĺňaní Asociačnej dohody s EÚ, na smerovaní Ukrajiny do Európy a euroatlantických štruktúr.

Mathernová zdôraznila, že obaja poradcovia odchádzajú do Kyjeva so signálmi jasnej podpory zo strany EÚ pre nové vedenie Ukrajiny, ale aj s pripomenutím, že reformy musia pokračovať a že predvolebné sľuby, ktoré dal Zelenskyj, sa musia napĺňať v praxi.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

"EÚ je prirodzený a najdôležitejší partner Ukrajiny a aj preto sa očakáva, že Zelenskyj príde do Bruselu," uviedla Mathernová. Tieto veci sa dolaďujú a zatiaľ preto nie je isté, či to Zelenskyj stihne ešte pred summitom EÚ-Ukrajina, ktorý sa uskutoční v Kyjeve v prvej polovici júla.

Mathernová pri tejto príležitosti zopakovala, že všetky inštitúcie EÚ a aj členské štáty ocenili otvorenú politickú súťaž a slobodný priebeh prezidentských volieb na Ukrajine, čo v priestore bývalého Sovietskeho zväzu "nebýva zvykom". Zdôraznila tiež, že Únia odsúdila návrh ruského prezidenta Vladimira Putina ponúknuť aj Ukrajincom ruské občianstvo. "Odznelo to od všetkých členských krajín, že to je krok, ktorý treba odsúdiť. V tomto je jednoznačná zhoda. Nebol ani jeden členský štát, ktorý by Putinovo správanie schvaľoval," povedala Mathernová.