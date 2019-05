Zelenskyj nastúpi do úradu v pondelok: Môže vyhlásiť predčasné voľby

KYJEV - Poslanci ukrajinského parlamentu vo štvrtok stanovili termín inaugurácie novozvoleného prezidenta Volodymyra Zelenského na budúci pondelok 20. mája. Ide do značnej miery o prekvapivé rozhodnutie, ktorým poslanci hlasovali v zásade sami proti sebe.

Doteraz sa totiž predpokladalo, že parlament bude naschvál naťahovať čas, aby Zelenskyj nemohol nastúpiť do úradu pred 27. májom a nestihol tak vyhlásiť predčasné parlamentné voľby. V takomto prípade by súčasní poslanci boli vo funkciách až do konca riadneho funkčného obdobia.

Zelenskyj, ktorý minulý mesiac zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb nad súčasným prezidentom Petrom Porošenkom, za toto údajné naťahovanie času parlament opakovane kritizoval. Vo štvrtok naopak ocenil rozhodnutie poslancov stanoviť deň inaugurácie už na tento pondelok. Očakáva sa, že Zelenskyj krátko po inaugurácii rozpustí súčasný parlament a vyhlási predčasné voľby. Zatiaľ to síce nepotvrdil, no v uplynulých týždňoch opakovane hovoril, že takéto riešenie preferuje.