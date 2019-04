Hrozná tragédia v Srbsku: VIDEO Autobus sa čelne zrazil s kamiónom, štyria ľudia zhoreli zaživa

Autobus spoločnosti Niš Expres a kamión, ktorý išiel z Mníchova do Kosova, sa zrazili v obci Barlovo na ceste medzi Kuršumlijou a Prokupljom. Autobus smeroval k mestečku Prokuplje, na jednom mieste prešiel na opačnú stranu vozovky a narazil priamo do protiidúceho kamióna. “Jazdil som za kamiónom, keď autobus prešiel na našu stranu a narazil do kamióna. Snažili sme sa uhasiť oheň, ktorý vzbĺkol za kabínou kamióna, ale nedarilo sa nám. Dostali ho pod kontrolu až hasiči. Asi osem nás začalo vyťahovať z vozidiel uväznených ľudí,” uviedol svedok nehody, vodič Ivan Vekovič. Asi po desiatich minútach sa podľa Vekoviča požiar rozšíril na autobus s cestujúcimi: “Bolo to hrozné, dnu bolo asi 15 ľudí. Volal som záchrannú službu.” V autobuse cestovalo niekoľko policajtov mimo služby. Ihneď sa pustili vyťahovať ranených z horiaceho vozidla, zachránili tak viacero životov. Pomáhali aj ďalší vodiči, ktorí sa pri tragédii zastavili. Polícia a hasiči našli na mieste nehody štyri spálené telá. Vrak autobusu Niš Expres Zdroj: YouTube Podľa pohotovostnej služby Zdravotníckeho centra v Kuršumliji bude počet úmrtí vyšší, než sa predpokladalo. Presný počet obetí je zatiaľ neznámy, ale už je potvrdené, že v plameňoch zahynuli obaja vodiči – vodič autobusu S. M. aj vodič kamióna Z. K. (†34) z firmy Tutin. V autobuse boli okrem mŕtveho vodiča nájdené ďalšie tri zuhoľnatené telá cestujúcich žien: I. V., J. R. a B. P. Zo šiestich zranených utrpeli traja ľudia vážne zranenia a traja ďalší boli zranení. Všetkých previezli do nemocnice v Niši. Podľa riaditeľky nemocnice v Niši Snjezany Arsic má jedna osoba má ťažké poranenia hlavy, druhá má vážne zranenia dolných končatín. Tretia vážne zranená osoba je zdravotná sestra z nemocnice v Prokopaci a momentálne je na operačnej sále. Zdroj: YouTube Zuhoľnatené telá z autobusu už vytiahli. Na mieste sú stále hasiči, policajti a tímy z okolitých zdravotných stredísk. Autobus Niš Expres nebol podľa svedka I. Vekoviča prvým vozidlom tejto spoločnosti, ktorý zapríčinil nehodu.Doprava na hlavnej ceste Niš – Priština bola úplne zastavená v oboch smeroch. Identita obetí ešte nie je známa. Podľa našich informácií je na mieste kolízie zákruta a skoro ráno tam pršalo, čo bola možná príčina tragédie.