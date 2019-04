VIDEO Mohutné dažde v Južnej Afrike: Záplavy a zosuvy pôdy si vyžiadali viac ako 70 obetí

Sihle Zikalala, líder postihnutej provincie KwaZulu Natal, vyjadril obavy, že počet mŕtvych sa môže ešte zvýšiť. Konečný počet obetí plánujú oznámiť na brífingu neskôr vo štvrtok. V stredu miestne úrady informovali, že nepriaznivé počasie si vyžiadalo 51 obetí a svoje domovy muselo opustiť už vyše 1000 ľudí. Prezident JAR Cyril Ramaphosa v reakcii na vzniknutú situáciu vycestoval v stredu do najviac postihnutých oblastí na východe krajiny.

RT AJEnglish: Days of torrential rain in South Africa, followed by severe flooding and landslides, have left at least 60 people dead. pic.twitter.com/5gNuNEBpi8