Obrovské nešťastie v nefritovej bani: Vyše 50 ľudí zasypalo, nedávajú im žiadnu nádej

Z nánosov bahna a skál doteraz vytiahli tri telá, uviedol Tin So, zákonodarca zo severomjanmarskej oblasti Pchakant v Kačjinskom štáte. Tento región je bohatý na nefrit, sivozelený nerast používaný najmä na výrobu ozdobných predmetov. Spresnil, že po zosuve pôdy zostalo pochovaných všetkých 54 pracovníkov z dvoch banských spoločností spolu so 40 strojmi a nákladnými vozidlami vrátane hĺbkovej lopaty.

"Neprežijú. To nie je možné, keďže sú pochovaní pod nánosom bahna," povedal pre Reuters Tin So a dodal, že nájsť telá je veľmi zložité. Podľa šéfa tamojšieho požiarneho zboru v oblasti pokračujú pátracie a záchranné práce, ktoré sa začali v utorok skoro ráno. Mjanmarské ministerstvo pre informácie na Facebooku potvrdilo, že pri zosuve pôdy zostalo nezvestných 54 pracovníkoch dvoch banských spoločností. V dôsledku nedostatočnej regulácie baní v oblasti Pchakant v Mjanmarsku dochádza pomerne k častým nešťastiam a zosuvom pôdy s obeťami na životoch.

More than 50 believed killed in collapse at Myanmar jade mine https://t.co/kdf8VKyOER pic.twitter.com/TFiyK63opS