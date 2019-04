Americký prezident opäť v problémoch: Tlak demokratov v súvislosti s Muellerovou správou

WASHINGTON - Americkí demokrati neprestávajú vyvíjať tlak na prezidenta Donalda Trumpa po dlho očakávanom zverejnení správy o zasahovaní Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016.

Demokrati požadujú aby špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller verejne svedčil pred Kongresom o svojej práci. Podľa zredigovanej verzie predmetnej správy, ktorú zverejnili vo štvrtok, sa Trump pokúšal Muellera odvolať. Trumpov právnický tím označil zverejnenie Muellerovej správy za "úplné víťazstvo". 448- stranová správa je výsledkom 22 mesiacov vyšetrovania údajných zásahov Moskvy do amerických prezidentských volieb v roku 2016 a možného spolčenia sa s Trumpovou predvolebnou kampaňou, informovala v noci na piatok stanica BBC.

Mueller vo svojej správe hovorí, že neodhalil žiadne trestné sprisahanie medzi Trumpovou kampaňou a Ruskom, ale ani nedosiahol konkrétny právny záver, či sa Trump pokúsil brániť vyšetrovaniu. "Ak by sme po dôkladnom prešetrovaní faktov mali istotu, že prezident sa nedopustil blokovania spravodlivosti, tak by sme to takto vyhlásili. Na základe faktov a platných právnych noriem však nemôžeme vysloviť takéto závery. Zatiaľ čo táto správa neprichádza s tvrdením, že prezident spáchal zločin, nezbavuje ho ani viny," uvádza sa v Muellerovej správe.

"Trump nariadil právnikovi Bieleho domu, aby sa pokúsil Muellera odstaviť na základe údajného konfliktu záujmov, ale daný právnik rezignoval, pretože nemal v pláne riadiť sa týmito príkazmi," tvrdí sa ďalej v správe. Lídri demokratov v Kongrese Nancy Pelosiová a Chuck Schumer uviedli, že správa vykresľuje "znepokojujúci obraz prezidenta, ktorý splieta sieť podvodov, klamstiev a nezákonného správania sa". Demokrati zároveň podnikajú kroky na získanie plnej verzie správy a dosiahnutie Muellerovho osobného svedectva pred Kongresom.

Demokrati tiež zaútočili na ministra spravodlivosti Williama Barra, ktorého obviňujú zo "zavádzania" v skoršom zhrnutí Muellerovej správy ohľadom toho, či Trump stál v ceste spravodlivosti. Barr mal ešte pred zverejnením inkriminovaného dokumentu tlačovú konferenciu, na ktorej prezidenta podporil.

Muellerova správa bola dlho vnímaná ako potenciálny nástroj na obvinenie Trumpa, avšak líder väčšiny v Snemovni reprezentantov - dolnej komore amerického Kongresu - Steny Hoyer vyhlásil, že toto opatrenie by už "v danej chvíli nemalo význam". "Úprimne, o 18 mesiacov tu máme voľby a americký ľud rozhodne," povedal Hoyer.​