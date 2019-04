Revolúcia v politike USA: Homosexuálny kandidát, kampaň odštartoval s manželom na verejnosti

WASHINGTON - Nedeľa bola kľúčovým dňom pre politika demokratického charakteru Petea Buttgiega. Ten ohlásil kandidatúru na funkciu prezidenta Spojených štátov amerických. To, čo Buttgiega od ostatných odlišuje je jeho otvorené prihlásenie k homosexuálnej orientácii, s ktorým do kampane vstupuje.

Podľa portálu CNN vstupuje do súboja o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany už 18 kandidátov. Pete Buttigieg sa dokonca pri ohlasovaní svojej kandidatúry na pódiu objavil so svojim manželom. Podľa portálu The Guardian sa Buttigiegova kariéra v oblasti starostovania dá charakterizovať ako úspešná.

Jedným dychom však dodávajú, že jeho politika nepresvedčila každého a kriminalita spolu s chudobou sú v jeho domovskom meste South Bend v štáte Indiana stále veľkým problémom.

Pete Buttigieg (vľavo) a jeho manžel Chasten Glezman sa objímajú po tom, čo Buttigieg ohlásil prezidentskú kandidatúru na zhromaždení svojich priaznivcov v meste South Bend v konzervatívnom štáte Indiana 14. apríla 2019. Zdroj: TASR/AP Photo/Michael Conroy

Ohlásenie kandidatúry v továrni

Za začiatkom kandidatúry Buttigiega možno hľadať tieňový príbeh, ktorý sa tiež podpísal na tom, že do tejto kandidatúry vstúpil. V šesťdesiatych rokoch v tomto meste totiž zatvorili fabriku Studebaker na výrobu áut. Vtedy prišlo o prácu približne 7000 ľudí, niektorých to doslova zruinovalo, pretože nielenže prišli o prácu, ale tým pádom im bolo siahnuté aj na dôchodky. Niektorí tento ekonomický kolaps mesta, ktorého bijúcim srdcom industrializácie a rozpočtu bola práve spomínaná fabrika, nezvládli do tej miery, že sa rozhodli páchať samovraždy. K úplnému roztriešteniu Studebaker došlo len dva týždne po tom, ako bol spáchaný atentát na amerického prezidenta John Fitzgeralda Kennedyho v roku 1968.

V Buttigiegovom ohlásení kampane je určitá symbolika. Ten totiž ohlásil kampaň v jednej z bývalých budov, kde sa továreň Studebaker nachádzala v meste South Bend. Podľa The Guardian ide o symboliku "traumy zo stredozápadnej deindustrializácie až na kosť", ktorú si viacerí obyvatelia od tých čias pamätajú.

Zdroj: SITA/AP Photo/Darron Cummings

Dôraz ku kandidátovi preto dávajú viacerí miestni preto že ako starosta mesta South Bend sa postaral len za sedem rokov o prospešné smerovanie mesta a podľa tvrdení obyvateľov pre The Guardian je pripravený byť prezidentom.

Kandidát Buttigieg nezabudol pri kampani ani na svojho oponenta a súčasného prezidenta Donalda Trumpa, na ktorého mal viacero výhrad: "(Trump a jeho spolupracovníci) predávajú neuskutočniteľný prísľub, že sa môžeme vrátiť do dávno minulej doby, ktorá nikdy nebola taká úžasná, ako sa to propaguje," povedal 37-ročný Buttigieg.

Starosta "Pete" hypotetickým rekordmanom v prvenstvách

Buttigieg, familiárne prezývaný starosta Pete, v minulosti pôsobil ako dôstojník amerického námorníctva v Afganistane. Potenciálnych voličov chce osloviť zmesou mladistvého entuziazmu, kresťanskej viery a liberálneho prístupu k otázke sexuálnej identity.

V prípade zvolenia za šéfa Bieleho domu by mal hneď niekoľko prvenstiev: bol by doposiaľ najmladším prezidentom USA a zároveň prvým žijúcim v homosexuálnom manželskom zväzku. Bol by tiež zároveň prvým prezidentom, ktorý by sa do Oválnej pracovne dostal priamo z kresla starostu, uvádza televízia CNN.