Otec s dcérou zažili po príchode do hotela na Tenerife šok: Po dvoch hodinách zhnusení odišli

Tridsaťdeväťročný Lee z anglického Suffolku sa sťažuje na cestovnú kanceláriu TUI za to, že nesprávne ohodnotila hotel, v ktorom mal bývať počas dovolenky v pobrežnom meste Las Caletillas v hoteli Punta Del Rey. Ešte viac ho rozzúrilo, keď sa dozvedel, že za presťahovanie do iného štvorhviezdičkového hotela bude musieť zaplatiť ďalších 1200 libier. Na dovolenke bol spoločne so svojou dcérou Sophie. Vedel, že nemá inú možnosť, než zaplatiť peniaze navyše. Rozhodol sa preto, že po návrate bude od spoločnosti žiadať kompenzáciu.

"Jediné, čo som chcel, bol štvorhviezdičkový hotel, pekná pláž a nočný život. Realita ale bola úplne iná. Vstúpili sme do izby a vtedy nastal horor. Hotel nebol hodný ani len troch hviezdičiek," opisuje svoje znechutenie Parker. Zo stien trčali elektrické káble, záchod nesplachoval, z rozbitých zárubní na dverách opadávali ostré kovové časti. Izba nebola poriadne uprataná, bola tam špina a vraj aj jedlo bolo nechutné. Hotel sa navyše nachádzal v oblasti prezývanej "Sleepy Town", teda Ospalé mesto, čo Leeho, ktorý chcel nočný život, veľmi nepotešilo.

lLas Caletillas Zdroj: Getty Images

Ďalšia rana pod pás prišla v momente, keď sa Angličan dozvedel, že za peniaze, ktoré zaplatil, sa môže presťahovať len do dvoj- alebo trojhviezdičkového hotela. Otec s dcérou sa napokon rozhodli presťahovať do iného štvorhviezdičkového hotela, mohli však odísť až na druhý deň. "Sophie nepovedala nič. Sľúbil som jej, že to bude krásna dovolenka, ale keď sme sa dostali do izby, bola sklesnutá," priznal Parker.

Zdroj: Facebook/Lee Parker

K prípadu sa už vyjadrila aj samotná cestovná kancelária. Vraj je jej ľúto, že ich klient zažil takúto nepríjemnosť a ďakuje mu za autentické fotografie. "V súčasnosti to prešetrujeme a sme v kontakte so zákazníkom," uviedla vo svojom stanovisku.