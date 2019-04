Aj druhé kolo volieb prezidenta bude demokratické, myslí si ukrajinský premiér

Dnes to na návšteve Bratislavy povedal ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman na margo nedeľňajšieho druhého kola volieb prezidenta. Hlavou štátu sa stane buď súčasný prezident Petro Porošenko alebo komik a herec Volodymyr Zelenskyj, pričom prieskumy favorizujú herca, ktorý sa sám označuje za antisystémového kandidáta.

„Z pohľadu stability robím ja ako premiér krajiny všetko, čo mám v kompetenciách, aby som zabezpečil stabilitu, rozvoj, pokračovanie v reformách a ekonomickom raste. Budem to robiť aj naďalej. Nie je to jednoduché, je veľa výziev, ale iná cesta ako hlboká integrácia do EÚ cez realizáciu reforiem systému nie je,“ povedal Hrojsman dnes po stretnutí so svojím slovenským partnerom Petrom Pellegrinim. Ukrajina je poloprezidentská republika. Prezident je volený priamo na päť rokov.