Porošenko a Zelenskyj pri poslednej diskusii na štadióne: Ukázali svoje rečnícke znalosti

KEJEV – Sprvoti rockový koncert, potom futbalový zápas – tak to mohlo podľa hluku pripadať okoloidúcemu v piatok večer v blízkosti kyjevského štadióna Olimpijskyj, kde sa konala pred záverom kampane ukrajinských prezidentských volieb prvá a zároveň posledná diskusia dvoch finalistov: úradujúceho prezidenta Petra Porošenka a jeho vyzývateľa, komika Volodymyra Zelenského.

Obaja predviedli pútavý rétorický výkon, ktorý bol ladený výrazne emocionálne a dunivé ozvučenie štadióna mu pridalo osobitný náboj. Porošenko opätovne nazval svojho vyzývateľa bábkou oligarchu Ihora Kolomojského, komik Zelenskyj o sebe hovoril ako o dôsledku Porošenkovho vládnutia.

Zdroj: TASR/Vadim Ghirda

Diskusia kvôli Zelenskému

Diskusia na štadióne sa konala na prvotný popud Zelenského, ktorý sa predtým pohŕdavo vyjadroval o debatách v televíznom štúdiu. Tie nazval reliktom sovietskych čias. Podľa kritikov sa však zabávač doterajším diskusiám vyhýbal najmä preto, aby sa neznemožnil vo vecnej politickej debate. Do diskusných programov zvykol doteraz posielať svojich zástupcov a sám vystupoval iba vo svojich satirických programoch.

Zdroj: TASR/Vadim Ghirda

Na tribúnach 70-tisícového štadióna, ktorý bol zaplnený ani nie z tretiny, sa zdalo, že hlavnému mestu Ukrajiny vládne Porošenko. "Hanba! Hanba!" ozývalo sa zôkol. Ak sa však pozorovateľ presunul do fanúšikovskej zóny na hracej ploche – priamo pred pódiom, na ktorom prebiehala diskusia – napospol mladé osadenstvo s vekovým priemerom čosi cez 20 rokov nadšene volalo: "Zelenskyj, Zelenskyj!" A s rukami nad hlavou ukazovalo palcom dole v reakcii na Porošenkovo burácanie. Úradujúci prezident však mal na verejnej diskusii zrejme predsa len viac prívržencov.

Prísne kontroly pre divákov

Na štadióne Olimpijskyj a v jeho okolí boli v nasadení stovky policajtov a členov Ukrajinskej národnej gardy. Divákov s lístkami, ktoré poskytli volebné štáby oboch kandidátov, vpúšťali dnu cez prísne kontroly. Na prístupových cestách už vo vzdialenosti niekoľko stovák metrov a aj na samotnom štadióne boli rozmiestnené policajné kordóny.

"Policajné kordóny ľudí rozdeľujú," komentovala mladá právnička Kateryna. Tá sa prišla pozrieť do fanúšikovskej zóny pred pódiom, na ktorom sa prekárali finalisti prezidentských volieb a v ktorej dominovali Zelenského prívrženci. Zašla sem podľa vlastných slov napriek tomu, že sa jej takýto diskusný formát nepáči. V kampani je priveľa populizmu a priveľa sloganov, krútila nespokojne hlavou. Sama vraj bude voliť najmä so zvážením právomocí prezidenta, ako mu ich predpisuje ústava.

Zdroj: TASR/Vadim Ghirda

Zároveň si nemyslí, že jeden človek – akokoľvek vysoko postavený – dokáže ukončiť konflikt na východe Ukrainy. "Človek na takejto významnej pozícii však môže veci posunúť dopredu – alebo aj dozadu," pripustila.

"Veľmi dôležitým faktorom je pre mňa zahraničná politika a integrácia do Európskej únie. Takže by som nevolila kandidáta, ktorý by bol slabý v pokračovaní tohto smerovania," zdôraznila Kateryna.

"Nemyslím si však, že by sme mali robiť z víťazstva kohokoľvek tragédiu. V hre je totiž naša spoločná budúcnosť," dodala mladá právnička. Mladík, ktorý sa predstavil iba ako ukrajinský študent, takisto kritizoval kampaň a nazval ju populistickou.

"Ľudia si neuvedomujú, že na zmeny je potrebný istý čas. Tí, ktorí si myslia, že zmeny sa dajú urobiť na počkanie, podporujú Zelenského. A to je chyba. Je to názor môjho otca, podľa ktorého budem voliť aj ja, i keď ja sám na to nemám celkom vyhranený názor," dodal.

Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý vo štvrtok zverejnila ukrajinská spoločnosť Rejting, má Zelenskyj pred druhým kolom volieb podporu takmer 58 percent, zatiaľ čo Porošenka by volilo necelých 22 percent voličov.