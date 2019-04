Pytliaka stihol krutý osud: Zabil ho slon a roztrhali levy, odstrašujúce FOTO pozostatkov

JOHANNESBURG - Pytliak, ktorý poľoval na nosorožce, doplatil na nelegálny vstup do Krugerovho národného parku v Južnej Afrike. Minulý týždeň ho ušliapal slon a jeho mŕtve telo zožrali levy. Z muža, ktorého meno polícia nezverejnila, sa našla iba lebka a časť roztrhaných nohavíc. Ďalších pytliakov, ktorí obeť na výprave sprevádzali, vypátrali, zatkli a čaká ich súd.

Podľa The Daily Sun pytliaci odišli do rezervácie v pondelok 1. apríla, keď na jedného z nich zrazu zaútočil slon a zraneniam podľahol. Komplici potom telo údajne odniesli k ceste, aby ho ráno našli okoloidúci. Po odchode z rezervácie informovali rodinu obete o incidente a tá zalarmovala rangerov.

Muži zákona spolu so strážcami národného parku začali pátraciu akciu po pytliakom tele. Minulý štvrtok už našli iba lebku a kus z nohavíc. "V oblasti máme potvrdenú prítomnosť levej svorky a vyzerá to, že tá pozostatky obete zožrala," uviedol hovorca SANParks Isaac Phaahla.

Polícia vypátrala a zatkla aj štyroch mužových komplicov. Traja z nich boli vo veku od 26 do 35 rokov. Počas operácie zabavila zbrane a strelivo. Pred súd sa majú postaviť 12. apríla. V súvislosti s mŕtvym podozrivým z pytliactva prebieha vyšetrovanie.

"Vstúpiť do Krugerovho národného parku pešo nie je obozretné," reagoval na udalosť riaditeľ parku Glenn Phillips. "Je to dokonca nanajvýš nebezpečné a tento incident to len znova dokazuje," dodal s tým, že je veľmi smutné vidieť dcéry zosnulého, ako smútia nad stratou svojho otca, a ešte horšie, keď existuje len veľmi málo z jeho pozostatkov.

Africkí pytliaci každý rok zabijú tisíce nosorožcov, ktorých rohy predstavujú cenenú zložku tradičnej medicíny v Číne či Vietname. V Afrike je teraz asi 5000 nosorožcov dvojrohých, z ktorých 1900 žije v Juhoafrickej republike. Popri tom v krajine na juhu Afriky prebýva 20-tisíc nosorožcov tuponosých, teda 80 percent svetovej populácie tohto poddruhu nosorožcovitých.