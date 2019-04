Lukášovi (20) dala košom priateľka: FOTO Večer ju vylákal von, za pokus o vraždu ide do basy!

Lukáš sa pokúsil zabiť svoju bývalú partnerku.

HRADEC KRÁLOVÉ – Lukáš Tuček (20) strávi svoje najlepšie roky v base. Vo štvrtok ho do nej poslal královohradecký súd na sedem rokov po tom, ako sa v roku 2017 pokúsil zavraždiť svoju bývalú partnerku. Dievčinu krátko po rozchode vylákal na prechádzku do lesoparku v Jičíně. Došli až na vyhliadku Milohlídka, odkiaľ ju zhodil z 8-metrovej výšky do rokliny. Po ohavnom čine skočil za ňou.