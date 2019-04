Žena počas hádky dobodala na smrť svojho manžela: VIDEO Zabudol domov doniesť kuracie stehná

Príbuzní obete, ktorá bola pomenovaná ako Wu Shouchun, uviedli, že manželka Luo sa po svadbe zmenila a večne bola zle naladená. "Udrela by svojho manžela, ale on by jej to nikdy neoplatil," povedal televízii Anhui Broadcasting Station bratranec zavraždeného. Susedia tvrdili, že hádky medzi dvojicou boli na dennom poriadku.

Zdroj: YouTube/热搜榜

Wuova matka He Changying novinárom povedala, že sa jej syn zúčastnil obchodnej večere, keď ho jej nevesta požiadala, aby jej priniesol nejaké kuracie stehná. Avšak po jedle Wu na všetko zabudol a domov sa vrátil s prázdnymi rukami. Počas hádky potom rozzúrená žena odišla do kuchyne, schmatla nôž na ovocie a Wua bodla.

Matka, ktorá bola v tom čase v kúpeľni, počula, ako jej vnučka kričí. Keď vyšla von, uvidela svojho syna ležiaceho v kaluži krvi. Zraneného muža odviezla záchranka do nemocnice, no tam bol prehlásený za mŕtveho.

Pár, ktorý má spolu syna a dcéru, sa často hádal kvôli starostlivosti o Wuovu matku. Manželka trvala na tom, aby sa jej svokra presťahovala do skladu bez okien, čo Wu odmietol. Odvtedy sa vraj ich vzťah zhoršil.

Polícia odmietla odhaliť akékoľvek podrobnosti o prípade uprostred prebiehajúceho vyšetrovania.