Otvorený list novinárov Čaputovej: Chráňte slobodu médií na Slovensku, vetujte návrh zákona!

Za rezolúciu hlasovala väčšina europoslancov s výzvou, aby slovenská vláda nesiahala na slobodu médií. K nim sa najnovšie pridali najväčšie svetové organizácie združujúce novinárov, vydavateľov a bojovníkov za slobodu slova. Novozvolenej slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej poslali otvorený list, v ktorom ju upozorňujú, že návrh nového tlačového zákona môže na Slovensku vážne ohroziť slobodu médií. Zároveň sa pridali k výzve europoslancov. Otvorený list Zuzane Čaputovej Zdroj: ECFMP Pod listom je podpísaná napríklad Federácia svetových novinárov, Výbor na ochranu novinárov či Medzinárodná federácia novinárov. Novelu Tlačového zákona by mala vetovať.

V otvorenom liste kritizujú expremiéra Fica, ktorý stále zostáva šéfom najsilnejšej vládnej strany:„Nedávno obnovil svoje útoky proti médiám a novinárom, keď ich urážal a ponižoval. Tieto obvinenia prispievajú k toxickej atmosfére pre novinárov.“

Podľa navrhovaného tlačového zákona z dielne vládnej koalície by verejní činitelia mali takzvané právo na odpoveď. Ak by médiá odmietli zverejniť ich reakciu na konkrétny článok, hrozila by im likvidačná pokuta vo výške desiatok tisíc eur. Svetové novinárske organizácie považujú právo na odpoveď za „neakceptovateľné“. Nie je to bežná prax vo väčšine západoeurópskych krajín. Médiá by ani nemali právo zasahovať do stanoviska, ktoré chce dotknutý politik zverejniť. Tlačová novela má prvýkrát v histórii regulovať aj internetové médiá.

Mala by vzniknúť aj takzvaná tlačová rada, ktorá by dozerala na „objektivitu“ médií podobne, ako to teraz v prípade rádií a televízií robí Rada pre rozhlasové vysielanie.

