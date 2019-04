PRÁVE TERAZ Hrôzostrašná dráma v Brne: Pri nehode MHD až 38 zranených, 12 ťažko

Ulice Křenova je po nehodě pro lidi uzavřena. Policisté jsou v dodržování zákazu neoblomní. pic.twitter.com/5KoBX88E3F — Události Brno (@UdalostiBrno) April 1, 2019

Zdroj: Drážní inspekce

Nehoda sa podľa dopravného webu polície stala zhruba o 13.40 h. v Křenovej ulici pri zastávke Masná, Křenová je v mieste nehody uzavretá. "Zranených je celkom 38, z toho 12 ťažko, 11 stredne ťažko, 15 ľahko. Nejakých pacientov sme ošetrili na mieste, všetci ostatní už sú prevezení do nemocníc. Počet zranených nemusí byť konečný, môže sa niekto prihlásiť ešte spätne," povedala hovorkyňa záchrannej služby. Doplnila, že zranení putovali do Fakultnej nemocnice Brno-Bohunice, Fakultnej nemocnice u svätej Anny, do Úrazovej nemocnice a tiež do Detskej nemocnice. Medzi zranenými sú dve deti. Či sú medzi zranenými aj cudzinci, zatiaľ nevedela.

Zdroj: Drážní inspekce

Kvůli vážné dopravní nehodě v ulici Křenová je náhradní doprava vedena z centra ulicí Mlýnská a do centra ulicemi Hladíkova. Místem momentálně neprojedou linky 8, 10, 12, 31, 33. Ostatní linky jedou zmíněným odklonem. — DPMB (@DPMBofficial) April 1, 2019

Hovorkyňa doplnila, že na mieste má záchranná služba štyri posádky bez lekára, dve posádky s lekárom, inšpektora prevádzky a štyri vozidlá prevozovej služby.

Nehoda v Křenové ulici - doprava v okolí kolabuje, komplikuje ji další drobná nehoda osobních aut v blízkosti. POZOR V OKOLÍ - sanitky jezdí v protisměru! pic.twitter.com/jRozDZAkYs — Jakub Vácha (@Vacha_CT) April 1, 2019

"Ide o mimoriadnu udalosť druhého stupňa, operátorky zaktivovali traumaplán. Počet zranených s najväčšou pravdepodobnosťou nie je finálny," doplnila hovorkyňa.

"Je to hromadné nešťastie, zdravotníci zranených rozdeľovali podľa závažnosti poranení," uviedol pre Novinky.cz na mieste hovorca hasičov Jaroslav Mikoška a dodal, že sedem ľudí museli jeho kolegovia z vrakov vyslobodzovať.

"Doprava na ulici Křenová bude, predpokladám, minimálne na dve hodiny uzavretá, náhradná autobusová doprava je vedená okolitými ulicami," povedala hovorkyňa dopravného podniku Hana Tomaštíková. Doplnila, že pri električke, ktorej vodič bol zranený, išlo o služobnú jazdu, išla z centra. Trolejbusová linka 33 išla do centra.

Zdroj: Drážní inspekce

Podľa hovorcu železničnej inšpekcie Martina Drápala išlo o čelnú zrážku. "Pri nehode boli podľa doterajších odhadov zranené desiatky osôb z trolejbusu a prvotne bola škoda odhadnutá na viac ako milión korún. Železničná inšpekcia vyšetruje príčiny a okolnosti mimoriadnej udalosti v mieste jej vzniku," uviedol hovorca.

Zdroj: Drážní inspekce

Policajný hovorca Pavel Šváb povedal, že na prvom mieste je pomoc zraneným. Polícia odkláňa dopravu na obchádzkové trasy a žiada vodičov, aby dbali na policajné pokyny. Je to dôležité aj kvôli prejazdu sanitiek. Na miesto vyšiel tiež krízový intervent polície. Príčin nehody môže byť niekoľko, od technickej poruchy až po chybu niektorého vodiča, ale zatiaľ to "nebudú špecifikovať".

Vyšetřovatelé pracují hned s několika verzemi, jak k nehodě tramvaje a trolejbusu v centru Brna mohlo dojít. Jednou z nich je, že trolejbus vyhýbal ženě s kočárkem, která přecházela na červenou. pic.twitter.com/WbNgIQgRGk — Martina Tlachova (@Tlachova_CT) April 1, 2019

Druhý stupeň traumatologického plánu sa vyhlasuje pri počte zranených medzi 11 až 100. Plán stanovuje predovšetkým činnosť výjazdových skupín zdravotníckej záchrannej služby na mieste mimoriadnej udalosti, spôsob transportu postihnutých do zdravotníckych zariadení a zoznam týchto zariadení. Cieľom je efektívne pomôcť čo možno najväčšiemu počtu postihnutých.

Medzi zranenými po čelnej zrážke električky a trolejbusu v Brne by nemali byť Slováci. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí Juraj Tomaga. "Na náš Zastupiteľský úrad v Prahe sa v tejto súvislosti neobrátil žiadny občan SR so žiadosťou o pomoc. Sme však v kontakte s miestnymi úradmi," dodal.