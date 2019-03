Venezuela sa dočká ďalšej pomoci: V núdzi spoznáš priateľa, príde do dvoch týždňov

Stúpenci Nicolasa Madura na proteste

Zdroj: SITA/AP Photo/Ariana Cubillos

CARACAS - Červený kríž začne dodávať humanitárnu pomoc do Venezuely do dvoch týždňov. Oznámil to v piatok šéf Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca Francesco Rocca.