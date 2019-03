Roky strávil v base, potom sa nevedel zaradiť: Bezdomovec vykradol banku, aby ho opäť zavreli

CLAYTON - Američan, ktorý minulý rok vykradol banku v Claytone v štáte Missouri, to spravil len preto, aby sa dostal do väzenia. Päťdesiatosemročný Paul Boroni strávil takmer 40 rokov za mrežami a po prepustení z väzenia si nenašiel prácu ani ubytovanie a stal sa bezdomovcom.

Preto vymyslel plán, v rámci ktorého minulý rok vykradol banku vo svojom meste, a potom si na mieste činu v pokoji počkal na políciu, ktorá ho prišla zatknúť. Ako však informuje agentúra The Associated Press (AP), Boronimu plán celkom nevyšiel, keďže súd mu tento týždeň ako trest vymeral len päťročnú podmienku. V rámci nej môže zostať na slobode, no musí absolvovať rekvalifikačný kurz a hľadať si zamestnanie.