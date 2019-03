Kráska (†19) spáchala samovraždu: FOTO Podľa matky ju k tomu dohnal stres, bola svedkom masakru

Bývalý študent mal streľbu dobre naplánovanú. V onen deň sa nechal pred školu doviezť taxíkom. Bolo tesne pred koncom vyučovania, keď vstúpil do školy Marjory Stonemanovej Douglasovej s čiernym ruksakom, v ktorom ukrýval zbraň, zásobníky, plynovú masku a dymovnice.

Zdroj: TASR/Susan Stocker/South Florida Sun-Sentinel via AP, Pool

Tým, že Nikolas školu v minulosti navštevoval, jeden z jej zamestnancov ho spoznal. Upozornil svojho kolegu prostredníctvom vysielačky, no už bolo neskoro. Mladík spustil paľbu. Strieľal do štyroch miestností na prvom poschodí, o poschodie vyššie usmrtil jednu osobu a na treťom pištoľ s ruksakom odhodil a včlenil sa medzi utekajúcich študentov. Za šesť minút popravil 17 ľudí a ďalších 15 zranil.

Zdroj: FB/Sydney Aiello

Na mieste incidentu sa nachádzala aj Sydney Aiellová. Tá si, žiaľ, nedávno stiahla na život, v piatok sa s ňou konala posledná rozlúčka. Na bývalú roztlieskavačku si mnohí pamätajú ako na "milé, usmievavé a komunikatívne dievča". Jej mama Cary tvrdí, že lekári jej dcére diagnostikovali posttraumatickú stresovú poruchu. Sydney mala podľa jej slov nočné mory.

Zdroj: FB/Sydney Aiello

Polícia útočníka zadržala po 40 minútach masakry. Cruz pri zatýkaní nekládol odpor. Jeho bývalí spolužiaci ho opísali ako samotára a podivína, ktorý mal rád počítačové hry. Podľa polície ho k hroznému činu, ktorý spáchal na svätého Valentína, mohol viesť nedobrovoľný rozchod s priateľkou.

Strelec mal v škole problémy so správaním, raz si dokonca do školy priniesol aj nože a muníciu. Bol členom ozbrojenej skupiny belošských extrémistov, ktorí volali po "bielej Floride". Zo školy bol vylúčený v roku 2016, kedy vedenie dospelo k záveru, že patrí do rúk psychológov. Podľa záznamov bol ako trojročný označený za mentálne oneskoreného. Podstúpil aj psychiatrické liečenie, no kliniku rok pred krvavým masakrom nenavštívil.

Zdroj: SITA/Susan Stocker/South Florida Sun-Sentinel via AP

Išlo o jeden z najhorších prípadov masovej vraždy v dejinách USA. Cruz sa po zadržaní priznal k streľbe. Začiatkom marca 2018 ho obvinili zo spáchania sedemnástich vrážd, za čo mu hrozí trest smrti.