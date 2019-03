Dievčatá sa v Thajsku nechali nahovoriť na výlet: FOTO Nočná mora, hodiny strachu o život!

Kamarátky si šnorchlovanie veľmi neužili.

Zdroj: profimedia.sk

LONDÝN - Emily Inceová (19) z anglického Prestonu bolo so svojimi 17 kamarátkami na vysnívanej dovolenke v Thajsku, keď ich oslovili traja muži a v prímorskom letovisku Hua Hin im ponúkli šnorchlovací výlet. Dievčatá boli týmto nápadom nadšené, nastúpili do loďky a každá zaplatila za dobrodružstvo v prepočte okolo 24 eur. To však ešte netušili, v akej mizérii nakoniec skončia.