Hrozné svedectvá z masakru: VIDEO Všade som videl mŕtvych, ľudia nám umierali pred očami

Zvnútra budovy počul desiatky výstrelov a videl ľudí v panike vybiehať von. Keď muž utiekol, Peneha vošiel do mešity a snažil sa pomôcť. "Všade som videl mŕtvych," povedal a dodal, že pätici zranených poskytol útočisko u seba doma. "Nerozumiem, ako mohol niekto niečo také urobiť. Žijem v susedstve už päť rokov a ľudia, ktorí navštevujú mešitu, sú priateľskí. Jednoducho tomu nerozumiem," uviedol Peneha.

Zdroj: TASR/AP/Mark Baker

Ďalší zo svedkov Carl Pomere povedal televízii ABC, že práve prechádzal okolo mešity v aute, keď streľba začala. "Videl som ľudí, ktorí utekali, aby si zachránili život. Počul som rýchlu streľbu, ako z poloautomatickej pušky. Ľudia bežali priamo oproti mne, videl som, ako boli niektorí postrelení do chrbta," dodal.

S kolegami z práce potom vystúpili z vozňov a pomáhali zraneným, medzi ktorými bol muž a jeho päťročná dcéra. "Oboch postrelili, neviem, či prežili. Ľudia nám umierali pred očami. Môj kolega Mark držal jedného muža, hovoril mu, že to bude v poriadku, ale zomrel mu v náručí."

Tridsaťdeväťročný Rahimi Ahmad išiel do mešity Al Noor so svojím jedenásťročným synom - ako každý piatok. Chlapec sa hral vonku, keď streľba vypukla. Jeden z veriacich chlapca schmatol a utiekol s ním do bezpečia v jednom z domov v susedstve. Čo sa stalo s jeho otcom, zatiaľ nikto netuší, napísal denník The New Zealand Herald. "Chcem len vedieť, že je v bezpečí, modlím sa a dúfam, že zavolá," povedala jeho žena Azila. Jej muž pochádza z Malajzie a rodina žije v meste Christchurch zhruba päť rokov.

Zdroj: TASR/AP/Mark Baker

"Povedali nám, že nemáme vychádzať, neviem, komu mám zavolať alebo čo iné robiť," dodala. Šťastie mal naopak bangladéšsky kriketový tím, ktorý práve mieril do mešity Al Noor autobusom, aby sa pomodlil cez zápasom. "Unikli len tesne," povedal agentúre Reuters kondičný tréner mužstva Mario Villavarayen. Hráči sú podľa neho v bezpečí v hoteli, ale sú v šoku. "Bolo im povedané, aby nevychádzali," dodal.