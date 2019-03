Prvá krajina EÚ bude pokutovať rodičov, ak pošlú do školy nezaočkované dieťa

RÍM – Talianskym školákom oznámili, aby prišli do školy, iba ak dokážu, že boli riadne očkovaní. Rázny krok nasleduje po mesiacoch národnej diskusie o povinnom očkovaní. Rodičia riskujú pokutu až do výšky 500 eur, ak pošlú nevakcinované deti do školy. Nový predpis vyžaduje 10 povinných očkovaní.

Nový zákon sa objavil uprostred prudkého nárastu prípadov osýpok, údajne sa však od zavedenia povinného očkovania stav zlepšil. Podľa takzvaného Lorenzinovho zákona, pomenovaného podľa bývalého talianskeho ministra zdravotníctva musia deti pred nástupom do zariadenia absolvovať očkovanie proti ovčím kiahňam, detskej obrne, osýpkam, mumpsu a rubeole. Týka sa to najmä detí do šesť rokov – podľa nových pravidiel budú bez dôkazu o očkovaní vylúčené z materskej školy. Osoby vo veku od 6 do 16 rokov do školy musia prísť, ale ich rodičia čelia pokutám, ak im nezabezpečia povinné očkovanie. Posledným termínom mal byť 10. marec, no pretože dátum pripadol na víkend, predĺžili ho do pondelka. „Teraz má každý čas stihnúť termín,“ vyhlásila ministerka zdravotníctva Giulia Grillo. Údajne odolala politickému nátlaku podpredsedu vlády Mattea Salviniho, aby termín ešte predĺžila. Pravidlá sú teraz jednoduché: „Nijaká vakcína, nijaká škola“.

V Bologni poslala miestna samospráva rodičom približne 300 detí list o pozastavení dochádzky a celkovo 5-tisíc detí nemá aktualizovanú dokumentáciu o očkovacej látke. Má zákon účinok? Nový zákon bol prijatý s cieľom zvýšiť úroveň očkovania v Taliansku z 80 % na úroveň 95 %, čo je požiadavka Svetovej zdravotníckej organizácie. V pondelok taliansky úrad zdravotníctva zverejnil údaje, v ktorých sa uvádza, že počet vakcinovaných detí, ktoré sa narodili v roku 2015, je na úrovni 95 % alebo veľmi blízko tomuto číslu. Minulý mesiac nemohlo v Ríme osemročné dieťa zotavujúce sa z rakoviny prísť do školy pre svoj slabý imunitný systém. Dieťa prežilo mesiace liečby leukémie, ale hrozila mu infekcia, pretože časť žiakov v škole nebola zaočkovaná. Osýpky môžu byť nebezpečné. Zdroj: Getty Images

Prečo rodičia nechcú dať zaočkovať svoje deti? Hnutie proti vakcinácii sa v posledných rokoch celosvetovo rozvíja, čo vyvoláva obavy Svetovej zdravotníckej organizácie. Doktor Andrew Wakefield autor tvrdenia, že existuje súvislosť medzi vakcínou proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR) a autizmom u detí, bol vyradený z lekárskeho registra Spojeného kráľovstva. Svoje tvrdenie totiž založil na skúsenostiach len s 12 deťmi.