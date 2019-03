Slovák sa vyhýbal nástupu do českej basy: Polícia ho zadržala vo vlaku, prekvapivé zistenie

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BŘECLAV – Nášmu krajanovi sa nechcelo do českej basy, v ktorej mal sedieť už dávno. Keď ho policajti zadržali vo vlaku, zistili, že súčasťou jeho trestu je aj to, že na území Česka nemá do roku 2020 čo robiť.