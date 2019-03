Parlamentné voľby trhli absolútny rekord: Účasť, ktorá sa veru len tak nevidí

Boli to druhé voľby od nástupu vodcu Kim Čong-una k moci. Ako pripomína agentúra AFP, v každom volebnom obvode sa o mandát uchádzal len jeden kandidát vybraný vládnucou Kórejskou stranou práce. Účasť na voľbách dosiahla takmer 100 percent, keďže v nich nehlasovali len tí, ktorí boli "v zahraničí alebo pracovali na mori", napísala štátna tlačová agentúra KCNA. A 100 percent odovzdaných hlasov bolo v prospech schválených kandidátov.

Zdroj: SITA/Kham/Pool Photo via AP

Podrobný zoznam všetkých zvolených 687 členov nebol zatiaľ zverejnený, ale ich mená odzneli v utorňajšom vysielaní štátnej Kórejskej ústrednej televízie. Medzi prečítanými menami prekvapujúco nefiguroval Kim Čong-un, uviedol pre AFP nemenovaný predstaviteľ juhokórejského ministerstva pre zjednotenie zodpovedného za vzťahy medzi oboma Kóreami.

Ak by sa táto informácia potvrdila, bolo by to vôbec po prvý raz, čo vo voľbách do parlamentu nekandidoval samotný vodca krajiny, píše spravodajská stanica BBC. Do Najvyššieho ľudového zhromaždenia bola však zvolená Kimova mladšia sestra Kim Jo-čong, informovala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap s odvolaním sa na štátne médiá v Pchjongjangu.

Účasť prekonala rok 2014

Naposledy sa parlamentné voľby v komunistickej Severnej Kórei konali v roku 2014, vtedy sa do najvyššieho legislatívneho orgánu nechal zvoliť aj Kim Čong-un. Podľa oficiálnych údajov sa na nich vtedy zúčastnilo 99,97 percenta voličov. Členovia severokórejského parlamentu sa zvyčajne schádzajú len jeden alebo dvakrát do roka. Na zasadnutiach v prevažnej miere iba potvrdzujú vopred pripravené rozhodnutia vedenia štátu.

Vzhľadom na úplnú absenciu volebnej súťaže je hlasovanie podľa analytikov organizované prevažne ako politický rituál, umožňujúci štátnym predstaviteľom tvrdiť, že majú mandát od občanov.