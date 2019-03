Šokujúci nález: Stratená britská turistka sa našla mŕtva a nahá, polícia vyšetruje možnú vraždu

Bývalá učiteľka jogy z mesta Witney v britskom Oxfordshire pricestovala do Guatemaly ako turistka. Ubytovala sa v hoteli v obci San Juan La Laguna a plánovala preskúmať celé okolie. Naposledy ju videli minulý utorok skoro ráno. Niekoľko dní sa neumývala a nič nejedla. 36 hodín po tom, čo sa prihlásila v hoteli, zmizla. Hľadala duchovné zážitky Zdroj: Facebook Predpokladá sa, že v utorok ráno vyrazila na blízky vrch zvaný Indiánsky nos s výhľadom na jazero Atitlan, aby videla východ slnka. Záznam z hotelovej kamery ju však ukazuje ešte skôr, nadránom o 3.30 mimo hotela v závesnej sieti. Na horu sa vydala až o 5.30. Odvtedy sa však neohlásila ani rodičom vo Veľkej Británii, ani svojim početným priateľom. Jej znepokojený otec Tarquin preto priletel z vlasti do Guatemaly.

Chodník viedol lesom, potom sa začínali skaly. Zdroj: Facebook Celá vec má jeden háčik. Majiteľka hotela, kde dievčinu naposledy videli, tvrdila, že Catherine prišla do hotela a rozdávala hosťom sušienky s prímesou marihuany. Šéfka hotela Eco Hotel Mayachik potvrdila, že jej samej po ich ochutnaní prišlo zle, mala vidiny a halucinácie. Žena z Rakúska, ktorá nechcela byť menovaná, povedala: „Prišla, položila škatuľu sušienok na bar a povedala: „Nech sa páči, dajte si“. Ochutnala som dve a o hodinu neskôr som bola úplne zdrogovaná. Myslím, že tie sušienky obsahovali drogy.“ Majiteľka hotela dodala: „Môj názor je, že dievčina bola úplne stratená a úplne na drogách. Nevedela, čo robí. Robila veci, ktoré by normálny človek nikdy neurobil.“ Bolo pre ňu príznačné, že sa na svitaní vydala do nebezpečného skalnatého terénu. Polícia spustila veľkú pátraciu akciu Zdroj: Facebook Keď sa Catherine nevrátila, všetci blízki ju začali hľadať. Rodičia v Británii založili na facebooku stránku nazvanú Nájdime Catherine Shaw. Hľadali ju pátrači so psami a helikoptéry. Domáci v Guatemale, polícia a priatelia zorganizovali rozsiahlu pátraciu akciu. V skalnatom teréne našli pestrý teplý kabátik, ktorý mala Catherine veľmi rada. Keď ho zbadal jej priateľ z Mexika Paco Rosales, bol si istý, že sa stala tragédia, lebo kabátik by nikdy neodhodila. Za jej nájdenie vypísali aj odmenu Zdroj: Facebook Telo mŕtvej Catherine bolo objavené na úbočí hory v jaskyni v blízkosti chodníka dve míle od hostela v obci San Juan La Laguna a 45 minút pešo po nebezpečnej skalnatej ceste, ktorá vedie na vrchol cez husté lesy. Dievčina sa našla vo veľmi skalnatom teréne, zdolateľnom len čiastočným lezením. Navyše bola úplne nahá! Polícia teraz začala vyšetrovanie pre podozrenie, že Catherine Shawová mohla byť zavraždená. Šteňa, ktoré ju sprevádzalo, objavili hľadači v piatok neďaleko miesta, kde ležala Catherine. „Šteniatko bolo v poriadku, len trochu vyhladnuté a veľmi kvílilo,“ uviedla Amy Farrowová, 37-ročná americká bývalá záchranárka, ktorá pomáhala pri hľadaní.

Britka, ktorá začala svoju cestu vlani v septembri, navštívila najprv USA a Mexiko a potom zamierila do Guatemaly. Pred dvoma týždňami napísala v príspevku na internet, že Guatemala je 'doteraz najmagickejší duchovný týždeň počas mojej cesty' – po návšteve nudistického festivalu v Oaxace v Mexiku.