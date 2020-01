Žena sa doma nechcela ušpiniť, tak pred deťmi odhalila prsia: Malo to vážne následky

Buchananovej hrozí postih za to, že si doma v garáži na prelome rokov 2017 a 2018 pri montovaní sadrokartónu spolu s manželom vyzliekla tričko i podprsenku, aby sa neušpinila. Odhalila sa tak svojim trom nevlastným deťom vo veku deväť až trinásť rokov. Podľa polície bola pod vplyvom alkoholu. Zákon proti obscénnosti Buchananová označila za protiústavný a argumentovala tým, že zákaz odhaľovanie pŕs diskriminuje ženy. Tento zákon sa podľa obžaloby vzťahuje aj na ženskú nahotu.

Zdroj: SITA/AP/(Leah Hogsten/The Salt Lake Tribune

Buchananová, ktorú zažalovala matka spomínaných detí, sa odkázala na iný incident s úradmi kvôli odhaľovaniu ženských pŕs. Americká študentka Effie Krokosová vlani v novembri podobný spor v Colorade vyhrala a dokonca sa domohla odškodnenia vo výške 50 000 dolárov. Mesto ju pôvodne chcelo postihnúť za to, že si pred domom so snúbencom hádzali lietajúci tanier od pása nahor nahí. Sudkyňa v utahskom procese však poukázala na to, že prípad Buchananová zahŕňa deti, a teda musí byť prejednaný odlišne. V tejto chvíli nie je jasné, či sa Buchananová, ktorá sa vyhlásila za feministku, proti verdiktu odvolá.

Tieto dva prípady v USA nie sú ojedinelé. Zhodou okolností sa obdobná kauza dostala na Najvyšší súd USA. Ten 13. januára zamietol odvolanie troch žien, ktoré zažalovalo mesto v New Hampshire na východe USA za to, že na verejnosti chodili s odhalenou hruďou. Potvrdil tým verdikt tamojšieho vrchného súdu, ktorý potrestal podmienenou pokutou Ginger Pierrovú za to, že v máji 2016 na pláži jazera Winnipesaukee cvičila jogu od pása hore nahá. Ďalšie dve ženy, Heidi Lilleyová a Kia Sinclairová, boli v nasledujúcich dňoch zatknuté na inej pláži, kde s obnaženými prsiami protestovali proti zatknutiu Pierrovej. Ženy sa odvolávali na 14. dodatok americkej ústavy, ktorý zakazuje štátom obmedzovať slobody a výsady občanov. Štátny súd obvinenia z diskriminácie odmietol. Verdikt súd zdôvodnil tým, že vychádza z tradičného chápania nahoty medzi mužom a ženou. Prakticky tak rozlíšil medzi odhaľovaním prsníkov mužov a žien, ako v inom prípade federálny súd v roku 2017. Ten podľa magazínu Time konštatoval, že porušením ústavy nie je to, keď muži môžu beztrestne ukazovať svoje bradavky, zatiaľ čo ženy nesmú.