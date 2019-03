Orbán pripustil odchod Fideszu z Európskej ľudovej strany: Odmieta pristúpiť na kompromisy

Podľa jeho slov je Maďarsko terčom útokov v rámci EPP preto, lebo bráni, aby sa z ľudovcov stala "medzinárodná organizácia pre prisťahovalectvo". Premiér podľa agentúry MTI zdôraznil, že v otázke ochrany kresťanskej kultúry a migrácie nie je ochotný pristupovať na žiadne kompromisy. "Máme niekoľko možností - a o tom, či tieto možnosti budú v rámci EPP, alebo mimo nej, rozhodne Fidesz," konštatoval Orbán.

Dodal, že v týchto dňoch telefonicky rokoval s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom, s predsedom frakcie EPP Manfredom Weberom a so súčasnými i s bývalými premiérmi a prezidentmi európskych krajín. Ministerský predseda poznamenal, že v nedeľu navštívi Poľsko na výročie členstva tejto krajiny v NATO, a dodal, že poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) nie je členom EPP. Pripustil, že Fidesz opustí EPP, avšak podčiarkol, že on osobne by preferoval zreformovanie samotnej EPP.