CARACAS - Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó v sobotu vyhlásil, že sa po návšteve Ekvádoru vráti do vlasti. Zároveň vyzval na nové protesty proti venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktoré sa majú uskutočniť na budúci týždeň, informuje tlačová agentúra Reuters.

Madurova vláda mu zakázala cestovať do zahraničia. Guaidó strávil niekoľko uplynulých dní cestovaním po latinskoamerických krajinách, kde sa snažil získať podporu pre svoju kampaň na vytvorenie dočasnej vlády a zvrhnutie Madura, ktorého považuje za nelegitímneho lídra.

Guaidó navštívil Brazíliu, Argentínu a Paraguaj po tom, ako minulý týždeň odišiel do Kolumbie so zámerom koordinovať úsilie na dopravenie humanitárnej pomoci do svojej vlasti, hoci vojaci lojálni Madurovi zablokovali prístupové trasy a kamióny s humanitárnou pomocou poslali späť.

Guaidó nešpecifikoval, kedy a ako sa vráti do Venezuely. Všeobecne sa však očakáva, že z Ekvádoru odíde v nedeľu v poludňajších hodinách miestneho času.

Varovanie z Bruselu

Európska únia varovala v sobotu vládu venezuelského prezidenta Nicolása Madura pred možným zatknutím opozičného vodcu Juana Guaidóa, ktorý sa snaží v krajine prevziať moc. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Akékoľvek opatrenie, ktoré by ohrozilo Guaidóovu "slobodu, bezpečnosť alebo osobnú integritu", by predstavovalo "výraznú eskaláciu napätia a stretlo by sa s rozhodným odsúdením zo strany medzinárodného spoločenstva", vyhlásila vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová.

Zdroj: SITA/AP Photo/Natacha Pisarenko

Predseda venezuelského parlamentu Guaidó, ktorý sa v januári vyhlásil za dočasného prezidenta s odôvodnením, že opätovné zvolenie Madura vo vlaňajších prezidentských voľbách bolo protiprávne, momentálne pokračuje v ceste po juhoamerických krajinách.

Maduro tento týždeň naznačil v rozhovore pre spravodajskú stanicu ABC News, že po návrate do vlasti môžu Guaidóa zatknúť. Venezuelský najvyšší súd mu totiž zakázal vycestovať do zahraničia, kým prebieha vyšetrovanie jeho činov, opísaných generálnym prokurátorom ako "závažné zločiny porušujúce ústavný poriadok".

"Na členov (venezuelského) Národného zhromaždenia sa vzťahuje imunita daná ústavou, ktorá musí byť plne rešpektovaná," napísala Mogheriniová vo vyhlásení v mene členských štátov EÚ. Únia presadzuje politické riešenie krízy vo Venezuele vo forme opakovaných volieb.

Nový odboj

Guaidó uviedol, že Venezuelčania by sa mali v pondelok a utorok vrátiť do ulíc. Svojich medzinárodných podporovateľov vyzval, aby prijali prísnejšie opatrenia voči Madurovej vláde.

Zatiaľ čo administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa nevylučuje vojenskú intervenciu, latinskoamerickí spojenci Guaidóa preferujú diplomatické riešenie situácie.