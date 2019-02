VIDEO V Budapešti to dnes doslova vrelo, väzeň ušiel zo súdu, nasledovala divoká prestrelka

Na ulici zbraňou prinútil zastaviť vodiča osobného auta, pričom ochrankára prepustil, avšak zobral so sebou vodiča. Podľa niektorých informácií väzňa na úteku prenasledovalo až 50 policajných vozidiel. Zastaviť jeho auto sa podarilo policajtom až v mestskej časti Újpalota. Muž ušiel z auta a strieľal po policajtoch. Väzňa napokon postrelili, zadržali a v kritickom stave previezli do nemocnice. Polícia na svojej stránke police.hu uviedla, že 35-ročný Károly Sz., ktorý ušiel s putami na nohách zo súdu po vynesení rozsudku, na ulici so zbraňou prinútil 63-ročného vodiča vozidla Nissan Trail, aby mu pomáhal v úteku.

Budapeštianske veliteľstvo polície BRFK nariadilo uzatvorenie mesta a začalo utečenca prenasledovať. V zhustenej premávke sa ozbrojený väzeň na križovatke pokúsil násilím získať druhé auto, ale polícia ho dostihla. Po tom, čo neuposlúchol výzvy, aby sa vzdal, na neho policajti začali strieľať. Muža zasiahlo niekoľko striel, píše sa vo vyhlásení polície, ktorá skonštatovala, že "dočasnú slobodu" si užíval 36 minút. Väzeň si mal odpykať jeden rok a jeden mesiac odňatia slobody za výtržníctvo a poškodzovanie cudzieho majetku. Zbrane strážcu sa muž zmocnil v momente, keď sa mu pokúsil na ruky nasadiť putá, uviedol Index.hu.