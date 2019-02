Tragická zrážka štyroch áut na maďarskej diaľnici: Nehodu neprežili dvaja ľudia

Úrad civilnej ochrany (OKF) na svojej stránke uviedol, že nehoda sa stala na 162. kilometri smerom k rakúskym hraniciam. Dvaja ťažko zranení aj napriek úsiliu záchranárov na mieste zraneniam podľahli. Troch cestujúcich s ľahšími poraneniami previezli do nemocnice. Úsek diaľnice v smere do Hegyeshalomu polícia uzatvorila a premávku presmerovala. Cesta bola uzatvorená až do 09.30 h.