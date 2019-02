Peklo na Novom Zélande: Najhorší požiar za vyše 60 rokov, domovy opustilo už 3000 ľudí

Požiar vypukol pred šiestimi dňami pri meste Nelson a považujú ho za najhorší v krajine od roku 1955. V súčasnosti ohrozuje mesto Wakefield. Podľa predpovedí počasia by mal v oblasti fúkať silný vietor a úrady preto varovali, že by nedeľa mohla byť pre požiar "kriticky nebezpečný bod". Na boj s ohňom úrady vyslali dvadsaťtri vrtuľníkov a dve lietadlá. V utorok by malo podľa predpovedí v oblasti pršať, dážď sa však zrejme vyhne zóne požiaru.