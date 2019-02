Lavína tentokrát zabíjala v Taliansku: Neprežili traja lyžiari, štvrtý je nezvestný

Informovali o tom talianske médiá. Dvoch lyžiarov z Veľkej Británie a dvoch z Francúzska nahlásili ako nezvestných ich priatelia v nedeľu popoludní, keď bolo v oblasti vysoké lavínové nebezpečenstvo. Záchranný tím následne našiel tri telá a momentálne hľadá štvrtého lyžiara. Pátraciu operáciu ale komplikuje pretrvávajúce lavínové nebezpečenstvo. V dôsledku pádu lavín zahynulo počas uplynulého víkendu v Taliansku celkovo osem ľudí, medzi nimi viacerí Taliani a jeden belgický snowboardista.

8 morti in montagna la scorsa domenica, tutti dovuti al distacco di valanghe che hanno travolto sciatori fuori pista: 6 persone hanno perso la vita in #ValledAosta, una in #Lombardia e una in provincia di #Bolzano. In quest'ultimo caso si tratta di un giovane di 18 anni. pic.twitter.com/NGfWyEQb8R