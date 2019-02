Varovania meteorológov na nedeľu: Hrozia spontánne lavíny, povodne, úradovať bude aj vietor

V súvislosti so silným vetrom na horách vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa. Výstraha platí pre niektoré okresy Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja do 16.00 h. "Na hrebeňoch hôr sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu," upozorňujú meteorológovia. Ako dodávajú, predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

Hrozbou je aj topiaci sa sneh

Okrem toho SHMÚ upozorňuje aj na hrozbu ľadových povodní či povodní z topiaceho sa snehu a dažďa. Taktiež vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré platia pre okresy Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica a Bytča. "Vzhľadom na výskyt ľadochodu, topiaceho sa snehu a predpovedaných dažďových zrážok je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom a vybrežovanie hlavne na malých tokoch," spresnili meteorológovia.

Hasiči boli v pohotovosti už v sobotu, na rieke Kysuca sa nahromadili ľadové kryhy. Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Výstraha pred ľadovou povodňou platí pre okresy Žilina - sever, Žilina - Rajčanka, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Námestovo. "Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní výstrahy na nebezpečenstvo povodne neodporúčame využívať tok na rekreačnú plavbu," zdôrazňuje SHMÚ. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.

Zvýšené nebezpečenstvo na horách

Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v nedeľu informoval, že počas dňa očakávajú výskyt spontánnych lavín stredných až veľkých rozmerov, najmä v stredných polohách.

Lavína sa tento rok stala osudnou viacerým Slovákom, život vzala aj legende nášho snowboardingu Michalovi. Zdroj: FB/Horská záchranná služba/Michal Paulovič

Vplyvom dažďových zrážok v priebehu sobotňajšej noci a dňa sa snehový profil do 2000 metrov nad morom premočil a oťažel. Vo výške nad 2000 metrov silný vietor navieva sneh do dosiek a vankúšov na záveterné severné a severovýchodné strany štítov, hrebeňov a žľabov. Podľa Buliaka sú nebezpečné terény vo všetkých výškach, pričom v stredných polohách hrozia lavíny z mokrého snehu a vo vysokých doskové lavíny. „Uvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch,“ doplnil.

V horských oblastiach Slovenska ráno prevládalo zamračené teplé počasie. Teploty dosahovali od mínus troch stupňov Celzia v najvyšších polohách po plus päť stupňov na podhorí. Na hrebeňoch fúkal silný južný vietor. Celková výška snehu dosahuje v stredných polohách do 180 centimetrov, vo vysokých polohách Tatier 150 až 250 centimetrov. „Počas noci a pondelňajšieho dňa očakávame príchod studeného sektoru. Snehová pokrývka stvrdne a na jej povrchu sa vytvorí poľadovica, čo zníži lavínové nebezpečenstvo, ale skomplikuje pohyb vo vysokohorskom teréne,“ uzavrel Buliak.