FOTO Horor na maďarskej diaľnici: Hromadná zrážka ôsmich áut, traja mŕtvi

BUDAPEŠŤ - Tri ľudské životy si vyžiadala v pondelok ráno dopravná nehoda na maďarskej diaľnici M3 na 141. kilometri v smere do Budapešti. Podľa spravodajského servera 24.hu zomreli pri zrážke ôsmich áut dvaja muži a jedna žena.

Jedno z osobných vozidiel - s piatimi cestujúcimi - sa prevrátilo do priekopy a ľudí z havarovaného auta museli vyslobodzovať hasiči. Podľa hovorcu polície Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy Tamása Dobiho sú dvaja ľudia v kritickom stave a zranenia utrpeli ďalší štyria ľudia, ktorých záchranári previezli do nemocnice. Polícia diaľnicu v smere do hlavného mesta uzatvorila. Príčiny havárie neboli bezprostredne známe.

Zdroj: Twitter/Magyar Rendőrség

Občania Slovenskej republiky neboli účastníkmi hromadnej nehody. Uviedol to hovorca polície Tamás Dobi, podľa ktorého medzi obeťami a zranenými boli občania Rumunska a Bieloruska. Dobi spresnil, že v čase havárie bola pre hmlu znížená viditeľnosť na 30-50 metrov. Do kamióna vracajúceho sa na diaľnicu z odpočívadla Geleji narazilo zozadu osobné auto, ktoré dostalo šmyk a následne doň narazili ďalšie vozidlá.

Zdroj: Polícia Maďarsko

Pri zrážke dovedna ôsmich áut zomreli dvaja muži a jedna žena. Jeden z nich podľahol zraneniam na mieste a dvaja pri prevoze do nemocnice. Dvaja ľudia sú v kritickom stave. Jedno z osobných vozidiel - s piatimi cestujúcimi - sa prevrátilo do priekopy a ľudí z havarovaného auta museli vyslobodzovať hasiči. Dvaja ľudia sú v kritickom stave a zranenia utrpeli ďalší štyria ľudia, ktorých záchranári previezli do nemocnice. Podľa hovorcu medzi ľahšie zranenými je aj dvojmesačné dieťa.

Zdroj: Polícia Maďarsko