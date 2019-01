Odborári protestujú v celej krajine: Maďarská vláda odmietla ďalšie rokovania

Demonštrácie a blokády dopravy naplánoval Celoštátny výbor na prípravu štrajku a demonštrácie (OSZDB) na sobotu v celkovo 29 mestách. K odborárom sa v príprave protestov pridali aj opozičné strany a občianske skupiny. V Budapešti sa poludní zhromaždia protestujúci na Námestí Lujzy Blahovej, pri Oktogóne, na Námestí hrdinov a pri Moste slobody, odkiaľ pôjdu na budínske Námestie Ádáma Clarka, kde popoludní odznejú prejavy. Pripravuje sa aj priamy prenos protestných akcií z rôznych kútov krajiny.

Minister financií Mihály Varga v pondelok oficiálne oznámil, že vláda neplánuje zriadiť delegáciu na rokovanie s odborármi, ako to 8. januára v liste adresovanom predsedovi vlády Viktorovi Orbánovi žiadal OSZDB. "O nadčasoch a mzdách sa majú dohadovať odborári so zamestnávateľmi, vláda do tohto procesu nemieni zasahovať," odkázal predstaviteľ kabinetu.

Zdroj: SITA/Szilard Koszticsak/MTI via AP

Odborári v liste adresovanom Orbánovi sformulovali svoje požiadavky v štyroch bodoch:

- prehodnotenie zákonníka práce a odvolanie jeho novely týkajúcej sa rozšírenia ročného rámca nadčasov;

- zmenu regulácie práva na štrajk a obnovenie vecného sociálneho dialógu, ktorý by odrážal záujmy pracujúcich;

- úpravu miezd, minimálnej mzdy, znovuzavedenie mimomzdových prostriedkov, úpravu miezd vo verejnej sfére a zavedenie minimálnej mzdy pre absolventov vysokých škôl;

- vypracovanie pružného systému odchodu pracovníkov do dôchodku a ďalšie úpravy dôchodkového systému.

Na protivládnom protestnom zhromaždení 5. januára v Budapešti pred vyše 5000 protestujúcimi na Kossuthovom námestí odborári vyhlásili, že ak im vláda nevyhovie, potom zorganizujú celoštátny výstražný štrajk. Prostredníctvom skupiny na Facebooku Maďari pracujúci v zahraničí organizujú v sobotu protestné zhromaždenia vyjadrujúce solidaritu s demonštráciami v Maďarsku aj vo viacerých európskych mestách: v Amsterdame, Berne, Osle, Haagu, Londýne, Swansea, Stuttgarte, Dubline, Mníchove, Viedni, Hamburgu a Berlíne.