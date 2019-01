Houstone, máme vážny problém: Najväčšia spoločnosť nemôže spávať, konkurent im ide po krku

WASHINGTON - Americká federálna prokuratúra vyšetruje čínsku spoločnosť Huawei za údajnú krádež obchodných tajomstiev od amerických firiem a môže čoskoro podať žalobu. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na správy amerického denníka The Wall Street Journal.

Jedna oblasť vyšetrovania sa týka technológie, ktorú pri testovaní smarfónov využívala spoločnosť T-Mobile U.S. Vyšetrovanie podľa The Wall Street Journal pramení z viacerých civilných sporov. V jednom z nich spoločnosť Huawei uznali za vinnú za to, že si prisvojila robotickú technológiu spoločnosti T-Mobile.

T-Mobile podala v roku 2014 žalobu na federálnom súde v meste Seattle. Porota v máji 2017 dospela k záveru, že Huawei má spoločnosti T-Mobile vyplatiť kompenzáciu vo výške v prepočte 4,21 milióna eur. Huawei je najväčším svetovým výrobcom telekomunikačných zariadení.