Svetové médiá si zgustli na porážke Mayovej: FOTO Jej dohoda je mŕtva ako vyhynutý vták dodo

"Predtým šéfovia vlád odstupovali, keď prehrali dôležité hlasovanie aj pri nedôležitých porážkach. Mayová ale dobrovoľne neodíde, a to z dvoch dôvodov. Po prvé by sa kríza sotva zmiernila, keby sa museli v najbližších týždňoch konať predčasné voľby. Po druhé schválil parlament v roku 2011 novelu zákona, ktorá počíta s pevným poslaneckým funkčným obdobím päť rokov. Demokratická tradícia je tak v rozpore s literou zákona. To by mohlo viesť k ústavnej kríze," napísal v dnešnom komentári švajčiarsky Neue Zürcher Zeitung.

Zdroj: www.nzz.ch

Podľa holandského denníka De Telegraaf už Británii nezostáva veľa času, aby zabránila "hospodárskej katastrofe". "Táto porážka môže viesť len k tomu, že Briti odchod z EÚ odsunú. Jedine, že by Brusel zostal neústupný. Potom by 29. marca došlo k brutálnemu brexitu so všetkými jeho dôsledkami... Nikto neverí tomu, že Briti majú pripravený plán B."

"Samozrejme môže britská vláda požiadať o odklad a pokúsiť sa fatálny termín 29. marca odložiť," myslí si rovnako komentátor belgických novín De Tijd. "To by však museli súhlasiť všetky európske členské štáty. Otázkou zostáva, prečo by to mali robiť. Keď nemá Spojené kráľovstvo tušenie, kam sa vlastne chce vydať, čo môže Európa ešte robiť?" dodal.

Zdroj: www.standaard.be

"Theresa Mayová sa v nasledujúcich dňoch môže pokúsiť o mnohé, ale čo by to mohlo ešte priniesť?" pýta sa tiež belgický De Standaard. "Európska dvadsaťsedmička doteraz zostávala na rovnakej línii: žiadne práva bez povinností," dodal. Mayová by tiež podľa tohto denníka mohla požiadať o odklad termínu brexitu a pokúsiť sa vyjednať v Bruseli ďalšie ústupky. "Ale prečo by malo byť v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov možné zrazu dosiahnuť to, čo nebolo dosiahnuteľné v uplynulom dva a pol roku?" uzatvára ďalšou otázkou De Standaard.

"V západnom svete asi neexistuje šéf vlády, ktorý by bol taký ponížený, odsúdený a zradený ako britská premiérka. A napriek tomu sa nevzdáva," napísal francúzsky denník Les Dernières Nouvelles d'Alsace. "Stokrát bola zrazená k zemi a stokrát zase vstala. A nikto pritom nevie, či ide o odvahu alebo o ľahkovážnosť," dodal.

Zdroj: www.repubblica.it

"Dohoda, o ktorej sa s Európskou úniou jednalo dva a pol roka, bola odmietnutá. Británia sa teraz podobá ostrovu, ktorý odnáša prúd. Zdá sa, že sa brexit ocitol opäť na východzom bode. Všade je veľa špekulácií, ale žiadna istota. Možné je teraz všetko," komentuje vývoj v Británii taliansky denník La Repubblica.

Britská tlač nešetrí tvrdými slovami

"Mayová utrpela historickú porážku," napísal na titulnej stránke denník The Guardian. Tiež denník Financial Times upozorňuje, že porážka vlády v Dolnej snemovni bola najvýraznejšia "v modernej histórii". Dohoda o brexite bola zamietnutá rozdielom 230 hlasov, pričom doteraz najkrutejšiu porážku zažil v roku 1924 labouristický premiér Ramsay MacDonald, a to o 166 hlasov.

Financial Times priniesli titulok: "Mayovej porážka predznamenáva ťažkosti EÚ v priblížení sa k brexitu." "Premiérka po obrovskej prehre bojuje s časom," dodali noviny.

Zdroj: The Daily Telegraph

Za "úplné poníženie" britskej premiérky označil utorkové hlasovanie na titulnej strane denník The Daily Telegraph. "Je treba zvláštny druh schopností, aby ste proti sebe dokázali zjednotiť toľko ľudí," stojí v komentári týchto novín k výsledku kľúčového hlasovania.

Komentátor týchto novín Michael Deacon uviedol, že Mayovej prejav pred poslancami pred ich hlasovaním o dohode pôsobil asi tak, ako "odpudzujúca ponožka z telocvične". "Znela tak sympaticky presvedčivo, ako matka okrikujúca svoje deti, že ak nezjedia kel, pôjdu spať hladné," dodal Deacon. Takiež denník s názvom "i" označil výsledok utorkového hlasovania za "historické poníženie" a na titulnej strane zverejnil fotografiu premiérky Mayovej.

Zdroj: Daily Express

Titulok denníka The Times tiež hlása, že "Mayová utrpela historickú porážku". Fejtonista Matthew Parris napísal, že je pravý čas, aby proces brexitu prevzali vysokopostavení poslanci. "Nemáme žiadnych lídrov vo vláde ani v opozícii, ktorí by boli schopní previesť nás cez tento chaos," napísal Parris po hlasovaní parlamentu o dohode. "Theresa Mayová nie je dobrá; nemá pevnú, tajnú stratégiu... nevie, čo robiť," dodal novinár v článku v The Times. "Parlament musí uzurpovať riadenie od zombie premiérky, zombie vlády a zombie opozície," napísal ostro Parris.

Denník Daily Express porážku označuje za "zdrvujúcu". Jeho titulku dominuje slovo "dismay", ktoré v angličtine značí hrôzu či des a zároveň obsahuje priezvisko predsedníčky britskej vlády.

Zdroj: Daily Mirror

Ani britske bulvárne denníky nešetria kritikou na premiérkinu adresu. The Sun na titulnej stránke zverejnil fotomontáž, na ktorej je telo vtáka dronta maurícijského známeho tiež ako dodo s hlavou britskej premiérky. "Brexitová dohoda Mayovej je mŕtva ako dodo," použil The Sun na opis situácie anglické príslovie, ktoré sa odvoláva na dávno vyhynutého vtáka.

Zdroj: The Sun

Podľa ďalšieho britského bulvárneho denníka Daily Mail Mayová teraz "bojuje o život". "Žiadna dohoda, žiadna nádej, žiadne poňatie, žiadna dôvera," zhrnul lakonicky utorkový aj možný dnešný vývoj na britskej politickej scéne bulvár Daily Mirror. Rovnako ako ostatné denníky pripomína, že dnes večer sa bude na návrh labouristickej opozície hlasovať o nedôvere britskej vláde.