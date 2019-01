Žena (†62) zomrela pri pití s príbuznými: V márnici vstala z mŕtvych a potom prišla ďalšia rana

Ilustračné foto

Zdroj: thinkstock.com

MOSKVA - Ruska pila s príbuznými v dedine Vasiljevka v odľahlom regióne Amur, keď náhle zomrela - po prvýkrát. Pohrebná služba ju odviezla do márnice, no na veľké prekvapenie pracovníkov zariadenia sa zistilo, že babička "ožila". Okamžite ju previezli do nemocnice na jednotku intenzívnej starostlivosti, no jej podchladenie bolo také vážne, že sa ju už lekárom nepodarilo zachrániť. Zomrela druhýkrát.