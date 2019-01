Starý prejav Donalda Trumpa baví internet: Ak uvidia toto VIDEO v Mexiku, má sa na čo tešiť

Prejav, ktorého časť zverejnenú na twitterovom účte The Daily Show videlo už takmer deväť miliónov ľudí, predniesol realitný magnát Trump v máji 2004. Hovoril vtedy pri príležitosti prevzatia čestného doktorátu na jednej z newyorských vysokých škôl. Študentom pritom dával rady do života, napríklad aby všetko robili na sto percent, boli disciplinovaní, či aby sa každý deň naučili niečo nové.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin

Jedna rada ale užívateľov sociálnych sietí v čase sporu o výstavbu bariéry na južnej hranici USA obzvlášť zaujala. "Nevzdávajte sa. Nedovoľte, aby sa to stalo. Ak máte pred sebou betónovú stenu, prejdite cez ňu, prelezte ju, obíďte ju," povedal pred 15 rokmi terajší prezident USA. "Ale dostaňte sa na druhú stranu múru," dodal.

"A dokelu, až Trump dostane svoju stenu, radšej by mal dúfať, že nikto Mexiku neukáže toto staré video, ktoré sme našli," komentovala na twitteri video Noahova satirická relácia The Daily Show.

Oh man, once Trump gets his wall he better hope no one shows Mexico this old video we found. pic.twitter.com/FtzeGlmecz