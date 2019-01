Ankara odmietla dať Američanom záruky, že zaistí bezpečnosť Kurdov v Sýrii

Bezpečnostný poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa John Bolton tak z utorňajšej návštevy Turecka odchádza bez uistenia z tureckej strany, že Ankara proti Kurdom po odchode Američanov nespustí masívnu vojenskú kampaň. Práve takéto uistenie bolo pritom vopred avizovaným hlavným dôvodom Boltonovej návštevy v Ankare.

Ďalšou nečakanou fackou do tváre Američanom zo strany Ankary je to, že sa s Boltonom oproti pôvodnému plánu odmietol stretnúť turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, a poslal na stretnutie s ním len nižšie postavených úradníkov. Oficiálnym dôvodom na zrušenie Erdoganovej účasti na stretnutí bolo pracovné vyťaženie počas predvolebnej kampane, a tiež prezidentov prejav na pôde tureckého parlamentu. O tom však Erdogan vedel vopred, aj v čase, keď účasť na stretnutí prisľúbil.

Skutočný dôvod Erdoganovej neúčasti na rokovaní s Boltonom však ukázal práve prezidentov prejav na pôde parlamentu, v ktorom obvinil "isté kruhy" z administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa snažia torpédovať jeho dohodu s americkým prezidentom o stiahnutí amerických vojsk zo severovýchodu Sýrie.

K tejto dohode došlo 14. decembra minulého roku počas telefonického rozhovoru medzi tureckým a americkým prezidentom, pričom Trumpov postoj mnohých šokoval, keďže vydal Kurdov, doterajších verných amerických spojencov v Sýrii, na milosť Erdogana. Ten sa nikdy netajil tým, že sa s nimi túži vojensky porátať, a naznačil to opäť aj v utorňajšom prejave na pôde tureckého parlamentu.

Trumpov nečakaný sľub Erdoganovi o stiahnutí amerických vojsk z kurdských oblastí Sýrie sa pokúsil v pondelok ešte počas návštevy Izraela korigovať jeho bezpečnostný poradca Bolton, keď vyhlásil, že americkí vojaci odídu, až keď vykorenia zvyšky Islamského štátu a keď americká administratíva dosiahne dohodu s Tureckom o zaistení bezpečnosti pre Kurdov.

Erdogan však dal v utorok jasne najavo, že je preňho dôležitý len názor Trumpa, nie následné spresnenia jeho podriadených. "Napriek faktu, že sme s pánom Trumpom dosiahli jednoznačnú dohodu, z rôznych poschodí americkej administratívy sa teraz ozývajú rôzne hlasy. Pre nás ale zostávajú platnými názory pána Trumpa na Sýriu a jeho odhodlanie z tejto krajiny odísť," vyhlásil turecký prezident.

Neskôr počas prejavu nenechal Erdogan nikoho na pochybách, aké sú jeho plány s Kurdmi po odchode Američanov. Ohradil sa proti snahe niektorých predstaviteľov americkej administratívy vymôcť si záruky v súvislosti so zaistením bezpečnosti Kurdov v Sýrii a viackrát zopakoval, že sýrskym Kurdom by nemala prináležať žiadna ochrana, pretože sú to údajne teroristi.

Kurdi držia s Tureckom

Turecko je "jediným priateľom" Kurdov, vyhlásil v utorok hovorca vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) Ömer Čelik. "Nikto nemôže poúčať Tureckú republiku o ochrane našich kurdských bratov. Turecká republika je najväčším, ba dokonca jediným priateľom Kurdov," povedal Čelik novinárom v Ankare.

"Tí, ktorí vyhlasujú, aby sa Turecko 'nedotýkalo Kurdov', by sa mali pozrieť do zrkadla a spomenúť si na ich útlak Kurdov," poznamenal Čelik. Podľa agentúry Anadolu očividne odkazoval na pripomienky amerického ministra zahraničných vecí Mikea Pompea a poradcu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona, ktorí varovali Turecko pred útokom na Kurdov