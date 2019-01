Šialená noc pre záchranárov a hasičov: Zaznamenali rekordný počet výjazdov

"Najviac pacientov, až 309, potrebovalo pomoc v Prešovskom kraji, najmenej v Trnavskom kraji. Tam záchranári ošetrili 167 pacientov. Pre porovnanie, v rovnakom období minulého roka záchranári zasahovali v 933 prípadoch. K najčastejším diagnózam, pre ktoré operátori tiesňovej linky 155 vysielali záchranárov do terénu, patrilo sťažené dýchanie, bolesti brucha a pády," uviedla hovorkyňa.

Až 101 pacientov potrebovalo pomoc pre ťažkú otravu alkoholom, z tohto jedna neplnoletá osoba. "Išlo o 17-ročné dievča z Nitrianskeho kraja, ktoré museli previezť do nemocnice. Najviac, až 24 ťažko opitých ošetrili záchranári v Prešovskom kraji, najmenej intoxikovaných alkoholom bolo zhodne v Trnavskom a Nitrianskom kraji, v ktorých potrebovalo pomoc záchranárov po sedem pacientov," vysvetlila Krčová.

Záchranárov zamestnávali aj úrazy spôsobené neodbornou manipuláciou so zábavnou pyrotechnikou. Zranilo sa 36 ľudí, z toho deväť detí. V tejto súvislosti, našťastie, neevidujú úraz s fatálnymi následkami. Väčšina pacientov si zranila prsty na rukách, horné končatiny, niektorí utrpeli popáleniny a poranenia zraku či sluchu.

Hasiči mali počas Silvestra 130 výjazdov

Hasiči absolvovali počas Silvestra až do utorkového rána do 7.00 h 130 výjazdov. Informovala o tom Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).Najčastejšie hasiči zasahovali pri požiaroch, a to v 81 prípadoch. "K technickým udalostiam rôzneho charakteru boli vyslaní 48-krát, z toho zasahovali pri 20 dopravných nehodách. Pri ekologickej udalosti zasahovali raz," ozrejmila Križanová.

Zábavná pyrotechnika bola podľa hovorkyne príčinou 39 požiarov. Najviac takýchto požiarov vzniklo v Bratislavskom a Košickom kraji, v každom z nich išlo o sedem prípadov. "Oproti minulému roku stúpol počet požiarov, a to až o 40 prípadov, naopak, klesol počet výjazdov k technickým udalostiam, a to o 39 prípadov. Počet požiarov spôsobených zábavnou pyrotechnikou stúpol o 18 prípadov," doplnila hovorkyňa hasičov.Počas silvestrovskej noci zasahovalo pri spomínaných udalostiach spolu 170 príslušníkov HaZZ.