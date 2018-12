Putin odskočil pred valiacim sa vlakom kritiky: Rapperom dáva zelenú, hovorí o kultúrnej revolúcii

Rapper Husky sa dostal do nepríjemnosti, keď čelil značnej forme šikany zo strán viacerých vládnych úradov. Tie prerušili jeho vystúpenie a nasledoval policajný zásah. Hlavným dôvodom zásahu bola neprípustnosť niektorých textov, ktoré Husky prezentoval nadšenému publiku. Krátko po iniciácii zatýkacieho manévra sa rapper odhodlal zvyšok vystúpenia dokončiť na streche auta. Husky si už podľa portálu ČTK po tomto čine prešiel aj súdnym konaním. Jeho pobyt vo väzení sa vyšplhal na 12 dní. Aký bol dôvod ukončenia väzby mnohých prekvapil.

Prezident ruského národa sa nechal počuť, že hudobné žánre ako rap by sa mali stať súčasťou revolúcie ruskej kultúry, no je tu háčik. Producentom odkazuje, že hudobnú tvorbu ako takú chce kontrolovať kvôli neúctivým textom. "Ak nie je možné to zastaviť, musíme to riadiť a kontrolovať," povedal Putin na margo odohraných udalostí.

Putin sa prejavil aj ako hudobno-dramatický kritik, keď priam učebnicovo definoval tri piliere žánru rap. Ten je podľa neho založený na sexe, drogách a proteste. Čo však šéfa Kremľa najviac zdvihlo zo stoličky je téma drog, okolo ktorých sa točí nejeden text hudobnej skladby tohto žánru. Prezident Putin podľa portálu Sky News však prízvukuje, že pod prizmou kontroly a riadenia nie je dôvod na obavy. "Kontrolou popularity rapu nevznikne dôsledok degradácie národa ako takého," tvrdí Putin.

25-ročný rapper Husky je v komunite rapu známy predovšetkým komentovaním korupcie, kritizuje kroky vlády a v textoch často poukazuje na policajnú brutalitu, ktorá je podľa neho v Rusku prítomná.