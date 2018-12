Jasný postoj Putina: Krym je súčasťou Ruska, ktoré má právo tam zvyšovať vojenskú prítomnosť

Ruský prezident na otázku novinárov týkajúcu sa údajnej militarizácie Krymského polostrova odpovedal, že Rusko má právo posilňovať svoju obranu takým spôsobom, akým to vláda považuje za nevyhnutné. Dodal, že dané pravidlo sa týka aj Krymu, keďže jeho obyvatelia sa podľa Putinových slov sami v referende rozhodli stať súčasťou Ruska.

Doplnil však, že Moskva neposilňuje iba svoju vojenskú, ale aj ekonomickú prítomnosť na Kryme. Deje sa tak najmä prostredníctvom rozvoja infraštruktúry vrátane plynovodu a mosta cez Kerčský prieliv.

Na margo tzv. kerčského incidentu Putin vyhlásil, že išlo o cielenú provokáciu ukrajinskej vlády pred plánovanými prezidentskými voľbami. Dodal, že Rusko nemá v pláne obmedzovať plavbu cez Kerčský prieliv, a to ani pre lode ukrajinského vojenského námorníctva, za predpokladu, že budú koordinovať svoju plavbu s ruskou administratívou.

Napätie medzi Ruskom a Ukrajinou sa vystupňovalo, keď Rusko na konci novembra v oblasti Kerčského prielivu zajalo spoločne s posádkou tri lode ukrajinských námorných síl. Tento incident vyvolal obavy z prepuknutia otvoreného vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.

Osud zajatých ukrajinských námorníkov závisí od výsledkov vyšetrovania

O osude ukrajinských námorníkov zadržaných Ruskom po incidente v Azovskom mori sa bude rozhodovať podľa výsledkov vyšetrovania. Na svojej výročnej tlačovej konferencii v Moskve to vo štvrtok vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. Zdôraznil, že posledné slovo v tejto veci bude mať súd.

Ruský prezident sa na tlačovej konferencii vyjadril aj k správam o prípadnej výmene ukrajinských námorníkov. Potvrdil, že ukrajinský podnikateľ a líder strany Ukrajinská voľba Viktor Medvedčuk túto otázku viackrát nastolil - nedávno aj osobne počas návštevy v Moskve -, pričom sa tak stalo na pokyn ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Putin však zopakoval, že až "po vyšetrovaní bude jasné, čo s tým (prípadom) bude ďalej".

Agentúra AP v tejto súvislosti citovala Putinov výrok, že Ukrajinci dokonca pri plánovaní "provokácie" v Azovskom mori rátali s tým, že niekto bude zabitý. "Vidím veľkú nespokojnosť v (ukrajinských) vládnych kruhoch, že nikto nezomrel," poznamenal Putin. Pri incidente v Kerčskom prielive boli zranení najmenej traja ukrajinskí námorníci. Momentálne sú všetci vo vyšetrovacej väzbe v Moskve.

Pokiaľ ide o zmluvy ohľadom využívania Kerčského prielivu, Rusko je podľa Putina pripravené "rešpektovať dohody uzavreté s Ukrajinou ohľadom plavby v Azovskom mori, nepodnikať nijaké jednostranné kroky a nebrániť plavbe ukrajinských lodí". Rusko nebráni plavbe lodí cez Kerčský prieplav, vrátane ukrajinských vojenských plavidiel, povedal Putin. Poznamenal však, že je preňho ťažké predstaviť si, že "sa budú často plaviť sem a tam".

Vysvetlil, že hlavný problém spočíva v tom, že plavebná dráha Kerčského prielivu je úzka a plytká a práve kvôli tomu musia lode čakať na povolenie na plavbu. Vylúčil, že by tento problém súvisel s výstavbou mosta ponad prieliv či inými krokmi Ruska. Putin je toho názoru, že provokáciou s ukrajinskými loďami, ktorá sa v Kerčskom prielive odohrala 25. novembra, sa ukrajinský prezident Petro Porošenko snažil dosiahnuť zvýšenie svojej popularity pred voľbami hlavy štátu, ktoré sa na Ukrajine budú konať v marci 2019.

Putin sa vyjadril aj k situácii v Donbase, keď vyhlásil, že pokusy riešiť tamojšie politické problémy silou sú odsúdené na neúspech. Vyhlásil tiež, že Rusko týmto územiam poskytovalo a bude poskytovať aj naďalej humanitárnu pomoc. Ruský prezident na tlačovej konferencii avizoval, že začiatkom roku 2019 budú prijaté zmeny a dodatky k zákonu, ktoré Ukrajincom uľahčia získanie ruského občianstva, informovala agentúra Ukrinform. Zjednodušenie procedúry udeľovania ruského občianstva Ukrajincom podľa Putina svedčí o tom, že Rusko neakceptuje politiku rozoštvávania ruského a ukrajinského národa.

Podľa agentúry TASS Putin poznamenal, že Ukrajina zostáva dôležitým obchodným a ekonomických partnerom Ruska, a to bez ohľadu na rôzne kroky vlády v Kyjeve. Pokiaľ ide o situáciu v pravoslávnej cirkvi na Ukrajine, Putin vyhlásil, že tamojšia vláda sa priamo mieša do cirkevného života. Podľa Putina je to stav, k akému nedochádzalo celé desaťročia od rozpadu Sovietskeho zväzu. Vyjadril tiež obavy z prerozdeľovania cirkevných majetkov, ktoré by v dôsledku zasahovania štátnych orgánov mohlo "nadobudnúť krvavý charakter".