FOTO Pozadie streľby vo Viedni odhalené: Zastrelili balkánskeho gangstra

Streľba vo Viedni bola zrejme vybavovaním si účtov čiernohorských kriminálnych gangov. Pri streľbe v centre mesta prišiel v piatok o život jeden človek a ďalší utrpel vážne zranenia. Tento incident bol zrejme pokračovaním vojny medzi čiernohorskými zločineckými organizáciami, píše Krone.

Zdroj: Facebook/Vladimir Roganović

Mŕtvy by mal byť Vladimir Roganović (31), prezývaný čiernohorský Corleone, ktorý bol členom obávaného kavačského gangu, nazývaného podľa obce Kavać pri Kotore. Zranený bol Stefan Vilotijević, tiež známy z kriminálneho prostredia. Roganović si odpykával trest v Čiernej Hore do 7. decembra, potom odišiel do zahraničia.

Zdroj: Facebook/Vladimir Roganović

Útok sa odohral pre viedenskou reštauráciou Figlmüller. Útočník, ktorý čakal vonku, zasiahol oboch mužov niekoľkými strelami do hlavy a ušiel pripraveným čiernym mercedesom. Na obete vypálil päť až desať rán. Nie je isté, či je ešte na úteku, alebo ho zadržala polícia.

Zaujímavosťou je, že česká polícia uviedla, že v stredu zadržala vodcu kavaćského klanu Slobodana Kaśćelana (55), ktoré hľadal aj Interpol.

Už 2 roky trvá krvavý likvidačný konflikt kavaćského klanu s śkaljarským klanom. Śkaljarský klan pochádza z mestečka Śkaljari, taktiež ležiaceho pri Kotore. Oba gangy spolupracovali do roku 2016 pri pašovaní drog. Vojna gangov vznikla kvôli tomu, že jedna skupina prebrala tej druhej zásielku kokaínu v hodnote 200 000 euro. V tejto vojne zomrelo už množstvo ľudí. V roku 2016 počas jedného mesiaca bolo zabitých 8 ľudí a štyria boli ťažko zranení. Konflikt so rozšíril do ďalších krajín, prestrelky boli napr. v Belehrade alebo Valencií. Dohromady zomrelo už 40 ľudí.