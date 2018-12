Turecko chce používať ruský protivzdušný systém S-400 nezávisle od systémov NATO

"V rámci dvojstranných rokovaní bolo americkej strane povedané, že S-400 budú používané nezávisle od systémov NATO tak, aby neboli ohrozené stíhačky F-35 a nedošlo k úniku s nimi spojených tajných informácií", uviedol pre agentúru zdroj.

Ten zároveň nepotvrdil staršiu informáciu agentúry Bloomberg o tom, že Ankara Washingtonu navrhla preskúmať tento moderný ruský protilietadlový systém a podeliť sa informáciami o ňom. Podľa zmluvy z roku 2017 by Turecko malo od Ruska kúpiť štyri batérie S-400 v hodnote 2,5 miliardy dolárov. Daný kontrakt však vyvolal ostrú reakciu Spojených štátov, ktoré v súvislosti s ním pohrozili Ankare, že jej nedodajú stíhacie lietadlá F-35.

S-400 Triumf je najmodernejším ruským raketovým systémom protivzdušnej obrany - v prevádzke je od roku 2007. Je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov. Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 km/s do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.

Lockheed Martin F-35 Lightning II sú jednomotorové, viacúčelové stíhacie lietadlá piatej generácie s technológiou stealth. Určené sú na vykonávanie pozemných útokov, prieskumu a vzdušných obranných misií.