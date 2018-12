Rusko na Krym presunulo bojové stíhačky: Ostré slová Lavrova o vojne a provokácii, v Kyjeve sú nacisti

Rusko nepovedie vojnu proti Ukrajine, ale bude reagovať, ak Kyjev uskutoční provokácie na hranici s Krymom. Pre rozhlasovú stanicu Komsomoľskaja Pravda to v pondelok povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. "Nebudeme viesť vojnu proti Ukrajine, sľubujem," zdôraznil Lavrov.

Kyjevský režim nacistov

Súčasný režim v Kyjeve je podľa neho podobný režimu nacistov. "My nebojujeme proti ukrajinskému režimu. Ukrajinskí občania žijúci v Donbase bojujú proti ukrajinskému režimu, ktorý má všetky príznaky nacizmu a neonacizmu," povedal v rozhovore, z ktorého citovala agentúra TASS.

Na otázku, prečo Moskva dosiaľ neprerušila vzťahy s Kyjevom, Lavrov odpovedal: "Máme vzťahy s ukrajinským štátom. Ukrajinský štát je pre nás oveľa dôležitejší než ten režim, ktorý je v súčasnosti pri moci preto, lebo Západ sa spreneveril všetkým normám medzinárodného práva a medzinárodného správania."

Zdroj: SITA/Mykhailo Markiv, Presidential Press Service via AP, Pool

"Ukrajinský národ nemá s tým nič spoločné a som si istý, že väčšina ukrajinských občanov si želá mier vo svojej krajine a chce sa zbaviť tohto hanebného režimu a obnoviť normálne vzťahy s Ruskom," povedal ruský minister.

Pokračoval, že domáce problémy Ukrajiny sú "oveľa širšie a hlbšie" než len samozvaná Donecká ľudová republika (DĽR) a Luhanská ľudová republika (LĽR).

"Chcete uznať LĽR a DĽR? A čo potom? Stratiť zvyšok Ukrajiny a nechať ju napospas nacistom?" odvetil Lavrov na otázku, prečo Rusko odmieta uznať tieto samozvané republiky.

Lavrov taktiež uviedol, že ukrajinský prezident Petro Porošenko "plánuje v priebehu posledných desiatich decembrových dní ozbrojené provokácie na hranici s Ruskom, na hranici s Krymom".

Pakty so Západom

Porošenko podľa Lavrova diskutuje o týchto provokáciách so svojimi západnými podporovateľmi. "Odporúčajú mu, aby pokračoval v bojových akciách s nízkou intenzitou, aby im umožnil pokračovať v propagande, že Rusi vykonávajú ofenzívu proti Ukrajine a že preto musia byť na Rusko uvalené sankcie, ale že vojenské akcie by nikdy nemali prejsť do fázy, po ktorej budú nasledovať reakcie v plnom rozsahu," vysvetlil Lavrov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka

V prípade provokácií však Rusko podľa jeho slov zareaguje. "Oľutujú to. Toto je naša krajina, toto je naša hranica. Nedovolíme mu (Porošenkovi), aby sa nejako pokúsil chrániť svoje záujmy a porušovať tie práva, ktoré si Krymčania bránili v plnom súlade s medzinárodným právom," zdôraznil šéf ruskej diplomacie.

Na záver zopakoval, že jedinou cestou na vyriešenie krízy na východe Ukrajiny je realizácia minských dohôd, ktoré "nemajú alternatívu".