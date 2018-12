V Prahe zatkli vodcu čiernohorského podsvetia: Šéfa obávaného gangu chytili v prenajatom byte

Na Kašćelana bol vo februári 2017 vydaný zatykač Interpolu. Od roku 2010 je v Čiernej Hore obvinený z organizácie kriminálnej skupiny, ktorá sa zaoberala predajom drog, praním špinavých peňazí, vydieraním a ďalšími zločinmi. Čiernohorská polícia po ňom pátra aj pre podozrenie, že sa v roku 2010 pokúsil zabiť člena národnej hádzanárskej reprezentácie Igora Markoviča.

Podľa čiernohorských médií sa preveruje aj jeho spoluvina na vraždách ďalších osôb. Kašćelanovo meno vošlo na Balkáne do povedomia najmä po neúspešnom atentáte na jeho osobu v severosrbskom meste Nový Sad v lete 2016.

"Zatykač bol vydaný pre podozrenie z trestných činov založenia organizovanej zločineckej skupiny, úžery a pokusu o vraždu, za čo mužovi hrozí až štyridsaťročný pobyt za mrežami," povedala v pondelok Lenka Sikorová z odboru tlače a prevencie Policajného prezídia ČR. Podľa informácií polície páchala zločinecká skupina násilnú trestnú činnosť, hľadaný tiež často využíval služby ozbrojených strážcov, z ktorých jedného pred niekoľkými dňami zadržala čiernohorská polícia.

Česká polícia muža zadržala zhruba mesiac po tom, čo dostala informáciu, že sa hľadaná osoba má zdržiavať na území ČR. "Muž pri svojom skrývaní používal rad falošných identít a tiež neustále menil miesta svojho pobytu. Na území Českej republiky tiež používal falšované doklady," doplnila Sikorová.

Na zadržaní cudzinca spolupracovali policajti odboru pátrania Úradu služby kriminálnej polície a vyšetrovania Policajného prezídia ČR a Zásahová jednotka Krajského riaditeľstva polície hlavného mesta Prahy. "Zadržaný bol odovzdaný justičným orgánom a súd následne rozhodol o jeho umiestnení do vydávacej väzby," povedal vyšetrovateľ Jan Rybár. Rokovania o vydaní muža do Čiernej Hory sa vedú. Do pátrania boli okrem ČR a Čiernej Hory zapojené napríklad Švajčiarsko, Nemecko, Španielsko či Francúzsko.